Premier Adrianzén se pronuncia tras captura de policías involucrados en fuga de Juan Silva: “No habrá impunidad”

Tras la captura de tres altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acusados de facilitar la fuga de Fray Vásquez Castillo y del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que “no habrá impunidad”.

Adrianzén dejó en claro la posición del Perú en estos casos y aseguró que las personas que incumplan la ley serán llevadas a los tribunales sin importar su cargo o influencia. “Aquí no habrá impunidad, no importa de quien se trate, colaboremos con la justicia para que todo aquel que quebrante la ley sea llevado a los tribunales”, expresó.

Como se recuerda, el Ministerio Público confirmó que el Cuarto Despacho del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder EFICCOP detuvo durante u operativo de allanamiento a tres altos mandos de la PNP, Martín Gonzales Sánchez, José Luis Alarcón Camacho y Martín Hanns Barco Rivadeneyra.

Al respecto, el titular de la PCM señaló que señaló que serán sometidos al escrutinio de las “instituciones de administración de justicia”. Insistió en la importancia del debido proceso y respetar el derecho de defensa de los implicados.

“Lo único que nos corresponde es solicitar que estos procesos de investigación se realicen siguiendo el debido proceso y garantizando el derecho de defensa”, agregó.

Confía en que la PNP capture a Vladimir Cerrón

Por otro lado, el premier Gustavo Adrianzén expresó su plena confianza a la PNP para que pronto logren capturar al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ya tiene más de 200 días prófugo.

“Confiamos en nuestras autoridades y en nuestros efectivos de la Policía Nacional, esperamos que en breve esta captura se pueda producir”, expresó.

“Quiero afirmar de manera categórica que tenemos información cierta que nuestros efectivos de la Policía Nacional, en trabajo de investigación muy arduo, siguen en la búsqueda de este prófugo de la justicia”, agregó Adrianzén.

Por último, el Premier advirtió que no importe dónde esté escondido Cerrón porque “el brazo de la justicia es muy largo” y lo van a capturar para enfrentarlo a la justicia. “Lo mismo ocurrió con otros prófugos y no veo ninguna razón para que eso no se repita ahora”, concluyó.





