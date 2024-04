Caso Odebrecht: Procuraduría pide cerca de US$200 millones a Toledo, PPK y Humala como reparación civil

El Poder Judicial aceptó la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para que los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, junto con varios ex ministros de Estado y otros involucrados, paguen de manera conjunta un total de US$ 181′843,150.29 como compensación al Estado por el caso del Proyecto de Irrigación Olmos relacionado con Odebrecht.

Los fiscales encargados de esa procuraduría indicaron que el monto debe ser entregado al Estado Peruano como compensación por los daños causados debido a las irregularidades en la asignación del mencionado proyecto de irrigación.

El equipo legal de nuestra nación presentó esta propuesta inicial de compensación a favor del Estado peruano como parte de la solicitud para ser reconocido como “parte agraviada” en la investigación preparatoria. Esta solicitud fue aceptada por la jueza Soledad Barrueto Guerrero el pasado 22 de abril.

La jueza Barrueto Guerrero tomó esta medida al determinar que la solicitud cumplió con los requisitos procesales necesarios para ser formalmente incorporada al proceso actual, desestimando las objeciones planteadas y, por lo tanto, otorgando a la defensa las facultades establecidas por la ley.

La decisión de la jueza Barrueto Guerrero permite que la procuraduría pueda solicitar y obtener el pago de una posible compensación a favor del Estado peruano que podría imponerse a todos los investigados si son encontrados responsables de los cargos que se les imputan.

Toledo y PPK

Los expresidentes Toledo y Kuczynski, junto con el exgobernador Yehude Simon y otros funcionarios, podrían ser obligados a pagar US$15,235,500.00 por daño extrapatrimonial si son encontrados culpables de colusión agravada. Además, si se les halla responsables de organización criminal, deberán abonar US$8,126,000.00 al Estado peruano.

En otro caso, Yehude Simon y otros funcionarios podrían enfrentar acusaciones por presunto favorecimiento a la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A en el proceso de selección. En caso de ser culpables de colusión agravada, podrían tener que pagar US$50,237,991.69 por daño patrimonial. Por daño extrapatrimonial, la suma ascendería a US$35,166,594.183, y si se les encuentra culpables de organización criminal, deberán entregar US$15ꞌ071,397.507.

Además, a Simon, quien fungió como presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alan García, se le imputa el presunto financiamiento ilegal de la campaña política para su reelección como presidente regional de Lambayeque en 2006. Según la acusación, los fondos estarían vinculados a obras relacionadas con la Concesión del Trasvase e Irrigación Olmos y provendrían de la Caja 2 del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht.

Se acusa al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski por su participación en contratos financieros relacionados con el proyecto Trasvase Olmos mientras era ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo. Se señala que su empresa Westfield Capital suscribió un contrato de asesoría financiera con Odebrecht el 17 de marzo de 2004, cuando Kuczynski ocupaba dicho cargo.

“Si bien es cierto que el ganador de la buena pro del proyecto fue la empresa Odebrecht, también lo es que cuando suscribió el Contrato de Asesoría Financiera con Westfield Capital y Banco de Crédito del Perú aún se encontraba en condición de postor, por lo que resulta sospechoso la firma para la estructuración de un plan de financiamiento de un proyecto del cual no era Concesionario”, se lee en el documento.

Por consiguiente, la Procuraduría estableció que, si son hallados culpables penalmente, Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, el exministro Alfredo Thorne, el ex presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala, Yehude Simon, y otros, deberán abonar US$230,000.00 por el supuesto delito de colusión agravada y organización criminal.

En relación al expresidente Ollanta Humala, se le vincula con actos ilícitos relacionados con la intervención de congresistas y el ministro de Agricultura en el año 2011, así como con altos funcionarios involucrados en pagos irregulares a favor de la concesionaria Trasvase Olmos S.A. También se mencionan pagos realizados a Ollanta Humala Tasso por servicios de trasvase de agua.

En el primer caso, se acusa al exmandatario y varios de sus exministros durante su gobierno (2011-2016) por el presunto delito de colusión agravada. Además, se incluyen excongresistas. En caso de ser hallados culpables, todos deberán pagar US$17,903,068.86.

Por último, el documento establece que el expresidente Humala y sus exministros de Economía, Luis Miguel Castilla y Alonso Segura, deberán pagar US$600,000.00 por daño extrapatrimonial, si son declarados culpables de colusión agravada y organización criminal.