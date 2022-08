La llegada de Juan Reynoso al banquillo de la selección peruana significará algunos cambios respecto al plantel, tras los siete años de Ricardo Gareca en el cargo. Una de las novedades del flamante entrenador de la ‘Blanquirroja’ sería Raúl Ruidíaz, a quien dirigió en Universitario y que dejó de ser citado en el último tiempo.

Precisamente, el experimentado DT resaltó las cualidades futbolísticas de la ‘Pulga’ y explicó una posible razón por la que no logró brillar en el combinado nacional. “A mí me gusta mucho Raúl, es de esos delanteros que no los quieres marcar, porque pareciera que no está en la cancha”, inició el estratega en entrevista con Movistar Deportes.

“Te desconecta, algunos piensan que no se va a mover y de pronto, solo te tomas la cabeza, porque ya la embocó”, agregó Reynoso, alabando el rendimiento que mostró el atacante de 32 años, en especial a nivel de clubes.

De inmediato, el técnico se refirió a las actuaciones del menudo delantero con la ‘Blanquirroja’: “En la selección, creo que a Raúl no le ha favorecido por momentos la estructura de Perú. Las pocas o muchas veces que ingresó, de repente ya el partido estaba con los rivales muy atrás o no habían muchos espacios para que juegue entre las líneas y pueda definir en el espacio vacío dentro del área”.

“Curiosamente, Ruidíaz es bajo, pero es muy intuitivo y tiene mucho timing en ir a buscar la pelota. Sin embargo, con seis, ocho o hasta nueve hombres dentro del área, no hay zona que pueda ocupar”, concluyó Juan Reynoso respecto al futbolista que actualmente milita en Seattle Sounders de la MLS.

¿Cuál fue el último partido de Ruidíaz con la selección peruana?

El pasado 9 de septiembre del 2021, la selección peruana cayó por 2-0 ante Brasil, en el partido válido por la fecha 10 de las Eliminatorias Qatar 2022. Aquel día, Raúl Ruidíaz ingresó a los 73 minutos, en lugar de Gianluca Lapadula, y fue la última vez que jugó con la ‘Blanquirroja’.