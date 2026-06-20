Los récords y las marcas que Lionel Messi ya ha roto en el Mundial son apenas meros números comparados con la mayor de sus preocupaciones: el estado de salud de su padre quien se encuentra internado en Argentina.

Lo peor llegó cuando la conductora Florencia Peña comunicó que Jorge Messi había fallecido y luego debió retractarse y ofrecer disculpas. Todo eso llegó a oídos de la “Pulga” quien se encuentraría muy “bajoneado” en la concentración.

Por ello, desde su país la familia lo apoya al cien por ciento, le solicitaron calma y han prometido que apenas su padre esté mejor de salud viajarán a la Copa del Mundo para ver desde los estadios la participación del crack.

“No la pasó bien el grupo, no Messi solamente con la fake News que tanto daño hizo. Pero en las últimas horas se soltó. El comunicado de la familia fue un descargo que a él lo alivió, necesitaba sacarse una mochila de encima”, informaron en la cadena ESPN.

En tanto, en el programa LAM se reveló que Jorge Messi “vio la noticia de su muerte en la clínica y dijo ¡Que quilombo armé! generando la sonrisa de todos”.

Florencia Peña se disculpa tras difundir información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi. (Foto: Captura de YouTube / "América TV" )

Eso sí, el plantel de la Albiceleste está muy enojado con la conductora Florencia Peña con el enorme desliz que cometió y habrían pedido a todos sus allegados que dejen de seguirla en redes sociales.