Saúl ‘Canelo’ Álvarez se volvió tendencia en las últimos días debido a acusación contra Lionel Messi. Mediante su cuenta de Twitter, el boxeador oriundo de Guadalajara consideró que el mediocampista pateó la camiseta de la selección de México durante las celebraciones por el triunfo de Argentina (2-0) en el Mundial de Qatar 2022.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre (...) Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país, hablo de Messi por su ma*** que hizo””, escribió el pugilista.

Aunque, recibió críticas por parte de algunos usuarios quienes consideraron que la ‘Pulga’ no tuvo intención de patear la playera sino que, al momento de quitarse las zapatillas, la pisó de casualidad. Incluso, el mexicano Miguel Layún y el exfutbolista Sergio Agüero salieron en defensa del capitán de la ‘Albiceleste’.

Luego de sus críticas en contra del futbolista de PSG, ‘Canelo’ Álvarez reconoció su error e hizo una autocrítica por sus publicaciones. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, escribió en sus redes sociales.

De la misma manera, mandó las mejores vibras a Argentina para el partido contra Polonia y también al combinado azteca con el enfrentamiento ante Arabia Saudita. “Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, añadió.

¿A qué hora juega la selección de Argentina?

La selección capitaneada por Lionel Messi busca un triunfo ante Polonia para asegurar la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El compromiso se jugará a las 2 p. m. (hora peruana) y 4 p. m. (hora argentina).