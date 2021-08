Pilar Espinoza, la mujer agredida el fin de semana por el boxeador Jonathan Maicelo, se defendió a través de las cámaras de Magaly TV La firme.

La señora contó los detalles y desmintió que haya estado insultando previamente a Maicelo. Lo que sí admitió es que le dijo “vamos batedía” y que de ahí no pasó a más.

“Bajé la cortina y me expresé así. Apenas dije eso, sentí un puñete y me agarré la nariz porque me dolía, sentí también dolor en mi pierna”, relató.

“No lo sigo a Jonathan Maicelo, por eso ignoro muchas cosas sobre el personaje este, sobre su temperamento, sobre su problema de adicción”, agregó.

Pilar le pidió disculpas al deportista: “en ningún momento te he querido ofender o faltar el respeto, discúlpame pero creo que la reacción hacia mi persona no es la correcta”.

Finalmente, la mujer aclaró que no ha denunciado a Maicelo porque no quiere escándalo pero sí le pide al boxeador que le pida disculpas por lo sucedido.