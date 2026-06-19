Toca lavarse la cara. Luego del decepcionante empate (1-1) en su estreno mundialista con Marruecos, Brasil (3° con 1) tiene hoy (7:30 p.m./Dsports), contra Haití (4° con 0), la posibilidad de mejorar su imagen. La pentacampeona del Mundo no puede permitirse un nuevo traspiés porque correría el riesgo de tener que jugarse el ser o no ser en la última jornada del Grupo C.

A favor de la “Canarinha” se podría decir que peor no se puede jugar. En el duelo ante los africanos, por momentos, los auriverdes se vieron sometidos y así lo demuestra que hayan disparado en doce ocasiones y solo cinco de esos tiros hayan tenido como destino la portería rival.

Se espera que Carlo Ancelotti haga cambios en el equipo e incluso se especula que el DT podría cambiar el sistema y pasaría del 1-4-3-3 a un 1-4-2-4 más ofensivo. El italiano fue muy cuestionado por su primer partido y aunque es uno de los más experimentados del torneo para sentirse presionado, se da por hecho que hará variantes.

Al ex técnico del Real Madrid se le reclama no haber encontrado un once ideal y tampoco una manera de jugar. En su descargo está que solo tuvo trece partidos desde que asumió el cargo; sin embargo, eso no convence a los “torcedores” que esperan mucho más de su cuadro y no entienden que se insista en algunos elementos como Ibañez, Igor Thiago y en menor medida Casemiro. En el duelo con los marroquíes, los tres fueron reemplazados y eso es una clara señal de que tampoco convencieron a Carletto.

Por el cuestionado Ibáñez ingresaría Danilo, que mejoró lo hecho por su compañero, y arriba Matheus Cunha reemplazaría a Igor Thiago que fue de los más bajos en el debut. Otra posibilidad en la ofensiva sería Endrick, aunque el DT quiere llevarlo de a pocos y no le quiere meter la presión de ser el goleador de Brasil.

El caso de Casemiro es particular. El veterano volante es uno de los referentes del plantel que regresó a la selección por pedido expreso de Ancelotti cuando el mediocampista había cerrado su ciclo en el “Scratch”. Si no iniciara las acciones su puesto sería para Fabinho. Neymar, que recién hace dos días entrena con sus compañeros, no fue tomado en cuenta y recién tendría minutos contra Escocia el próximo miércoles.

El otro partido del Grupo C lo disputarán Escocia (1° con 3) y Marruecos (2° con 1) desde las 5:00 p.m. en el estadio de Boston. El vencedor del duelo tendrá pie y medio en los dieciseisavos de final y el favoritismo recae ligeramente sobre “Los leones del Atlas” que en el pasado Mundial llegaron a semifinales.