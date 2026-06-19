Le dan duro. Ex estrellas del fútbol e incluso rivales no tuvieron compasión con Cristiano Ronaldo. El crack luso decepcionó en su estreno mundialista y las críticas le llovieron de todos lados.

Uno de los más contundentes con CR7 fue Thierry Henry. El campeón del Mundo con Francia en 1998 cuestionó que el delantero pensara más en conseguir sus objetivos personales que en el equipo.

“Una cosa importante es que el equipo necesita marcar; no eres tú quien tiene que marcar”, señaló el galo que recordó cómo en una acción, el “Bicho”, por querer convertir, no dejó rematar a su compañero Bruno Fernandes. “Como quiere marcar, se cruza en la trayectoria de Bruno. Así es más fácil de defender”, comentó el goleador.

Otro delantero histórico como Zlatan Ibrahimovic se sumó a los cuestionamientos con el ganador de cinco Balones de Oro.

“Normalmente, como delantero, vas del primer palo al segundo para arrastrar al defensor contigo y abrirle espacio al que viene detrás. Así que, obviamente, tomaste la decisión equivocada, Cristiano”, precisó el sueco.

Mukau, jugador de República Democrática del Congo, reconoció que el veterano futbolista ya no impone.

“Para ser honesto, no hubo un plan especial con él (Ronaldo) porque sabemos que no es el mismo de antes, ya está más viejo”, precisó el africano.