Las cosas en su sitio. España (1° con 4) demostró que lo ocurrido en la primera fecha ante Cabo Verde fue solo un traspié y goleó 4-0 a Arabia Saudita (3° con 1). La roja volvió a ser el cuadro que arrolla a sus rivales con juego y en un estadio de Atlanta repleto confirmó porque está considerada entre las selecciones a pelear por el Mundial.

Luis de la Fuente, entrenador español, entendió que luego de un flojo debut debía darle otra cara a su escuadra e hizo cuatro cambios en el once. Pedro Porro entró por Marco Llorente en el lateral derecho, Dani Olmo reemplazó a Fabián Ruiz y arriba Lamine Yamal y Alex Baena ingresaron por Ferrán Torres y Gavi. Las variantes dieron los resultados esperados y el juego de los campeones de Europa mejoró.

Esta vez no hubo tanto pase lateral y en todo momento se buscó la movilidad de los hombres de mediacancha para adelante. Salvo Rodri, que estuvo más centrado, el resto de los jugadores buscaron los espacios y no hubo tantas posiciones fijas. El 1-0 fue obra de Lamine Yamal (10’) a centro de Mikel Oyarzabal. El crack del Barcelona apareció en el segundo palo y abrió la lata. A los 20’, Oyarzabal abrió su cuenta personal luego de encontrarse un rebote en el área grande. El atacante de la Real Sociedad consiguió su doblete cuando el cronómetro registraba 23’.

Spain's forward #21 Mikel Oyarzabal celebrates after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Saudi Arabia at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 21, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

DOMINIO TOTAL

En menos de 25’ los europeos liquidaron el choque y empezaron a rotar el balón aunque nunca renunciaron a buscar el arco rival. El propio Oyarzabal pudo conseguir un hat trick, pero su remate se estrelló en el travesaño. Lamine Yamal lo intentó varias veces desde fuera del área y cuando el balón fue a portería árabe apareció el golero Mohamed Alowais para impedir el tanto del futbolista más valorado del mundo que solo necesitó 45’ para demostrar su calidad.

Saudi Arabia's midfielder #06 Nasser Al-Dawsari (L) fights for the ball with Spain's forward #10 Dani Olmo (2nd L) during the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Saudi Arabia at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 21, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Spain's forward #19 Lamine Yamal (R) celebrates with teammates after scoring the opening goal during the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Saudi Arabia at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 21, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

La selección de España logró su primera victoria en el Mundial 2026 tras golear 4-0 a Arabia Saudita en Atlanta | Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK

En el complemento las cosas no cambiaron, España siguió pisando el acelerador y cuando solo se jugaban 48’ un mal despeje de la zaga de árabe fue remato por Marc Cucurella y el balón, luego de estrellarse en Hassan Al- Tombakti se introdujo en el arco y llegó el 4-0.

El ingresado Ferrán Torres falló una ocasión clara sobre los 64’ y luego se le anuló un gol por fuera de juego. El triunfo devuelve la fe a los españoles que cerrarán su participación en el Grupo H enfrentando el próximo viernes a Uruguay.