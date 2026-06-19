Ante Austria en Dallas el próximo lunes, Lionel Messi tiene una nueva oportunidad de seguir agrandando su leyenda. El argentino, que viene de conseguir un triplete histórico contra Argelia, tiene tres nuevas marcas que batir. A pocos días de cumplir 39 años, el rosarino continúa dando motivos para ser considerado el mejor de todos los tiempos.

Si la “Pulga” anota en el arco austriaco, llegará a los 17 goles y superará a Miroslav Klose con el que está empatado como el futbolista con más goles en la historia de los mundiales.

Otro récord en el que el argentino puede dejar atrás al germano es en ser el jugador que más partidos ganó en una Copa del Mundo. Por ahora el alemán y el genio de la albiceleste están igualados en 16 triunfos.

Ser el máximo artillero desde fuera del área en un Mundial es otra cifra en la que el genio puede ser el mejor. “Lio” lleva cinco tantos, los mismos que el brasileño Roberto Rivelino.

PAPÁ

Por otro lado, ante los constantes comentarios sobre la salud del padre de la figura del Inter de Miami, los más cercanos al ídolo emitieron un comunicado.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, indicaron los más cercanos al ganador de ocho Balones de Oro.