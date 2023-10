Un cálido y divertido recibimiento le dieron los jugadores de la selección peruana a su nuevo compañero Oliver Sonne, quien el último sábado llegó al Perú desde Dinamarca y se sumó a las actividades de la Blanquirroja, previo al partido frente a Chile este jueves en Santiago.

En el encuentro entre el danés-peruano y los demás seleccionados, no faltaron los abrazos ni las bromas. El mediocampista Yoshimar Yotún protagonizó un peculiar momento, que se volvió viral, al saludarlo usando inglés mezclado con español. “My name is Yoshimar. ‘Yoshi’ para los friends”, le dijo mientras lo abrazaba y otros reían.

El director técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, conversó con el jugador danés con ascendencia peruana, Oliver Sonne, sobre la posibilidad de que pueda ser convocado para los amistosos de junio. (Fuente: Latina TV)

Otros que saludó efusivamente a Sonne fue el defensa Carlos Zambrano. Los delanteros Alex Valera y Joao Grimaldo no se quedaron atrás.

Luego expresó su felicidad a través de un video en Instagram: dijo que le gustaría jugar aunque sea unos minutos ante Chile y Argentina, pero lo más importante son los seis puntos que Perú debe ganar, expresó en inglés.

Así, Sonne ha causado sensación entre los hinchas, tanto así que cientos de peruanos ya lo siguen en sus redes sociales donde le envían mensajes de aliento, memes y hasta consejos para su estadía en Perú.

En su Instagram ya suma 114 mil seguidores. Asimismo, su cuenta de TikTok, creada en septiembre último, tiene más de 43 mil seguidores.