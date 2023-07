Paolo Guerrero llegó a Racing Club con la idea de que en este club iba a tener los minutos que necesitaba para recuperar su mejor versión tras las lesiones que lo aquejaban en la rodilla. Sin embargo, después de seis meses, la falta de continuidad lo llevó a negociar la recesión de su contrato con la ‘Academia’. Al parecer, el vínculo habría llegado a su fin este jueves tras una reunión.

Según el periodista Ariel Hachita Ludueña, del medio DSports Radio, el ‘Depredador’ se comunicó con la directiva de Racing Club para informar que no seguirá en el conjunto argentino. “Paolo Guerrero está evaluando rescindir su contrato con la ‘Academia’. Por estas horas se tomará una decisión final”, publicó el comunicador en sus redes sociales.

Paolo Guerrero no está cómodo en Racing. (Foto: Getty Images)

En la reunión que Paolo Guerrero tuvo con Víctor Blanco, presidente del club, se habría definido su salida por mutuo acuerdo. Tras ponerle fin a su vínculo, el atacante de 39 años se habría dirigido al predio de Racing Club para llevarse sus pertenencias. Asimismo, se despidió de algunos compañeros que se encontraban en el vestuario y no tardó mucho para marcharse en su automóvil.

Otro periodista de TyC Sports, Lautaro Salucho, aseguró que el delantero de la selección peruana se marchará a su vivienda en Río de Janeiro y no se tiene claro su futuro futbolístico. “El hecho de que Racing esté buscando un delantero a él no le cayó bien, teniendo en cuenta que no estaba sumando los minutos que él quería, asimismo, se veía cada vez más afuera que adentro en la oncena titular. Todavía no tiene un destino asegurado en cuanto a un club. Hay un montón de cosas que terminaron sumando que esto se acelere”, comentó.