FA Cup - Inglaterra

Este fin de semana se disputa la cuarta ronda de la FA Cup, el torneo de fútbol más antiguo del mundo con 150 años jugándose. Se enfrentan equipos que van desde la Premier League (el mejor torneo local del planeta) hasta los de décima categoría de Inglaterra en cruces de eliminación directa que muchas veces traen sorpresas, como triunfos de ‘equipos de barrio’ sobre otros más renombrados, incluso de la Primera.

Los equipos de la Premier League siempre son los favoritos para avanzar y campeonar, por nombres y costos de plantillas, pero nadie sabe cuándo se mueve la pelota.

Partidos de la fecha:

Manchester City vs. Arsenal. Segundo y primero con cinco puntos de ventaja en la Premier League, aunque los “gunners” con un cotejo menos, chocan en un partido que es una final adelantada. No hay un favorito, sí un duelo de entrenadores entre los españoles Mikel Arteta (Arsenal) y Pep Guardiola (City). Habrá que apostar si Erling Haaland sigue en racha goleadora con los ‘ciudadanos’.

Accrington vs. Leeds United AFC. Accrington, que milita en la Football League One, tercera división de Inglaterra, enfrenta al Leeds United AFC, de la Premier League. Accrington viene de ganar de penal en el minuto 97 al Boreham Wood y llega con el ánimo al tope para dar el golpe y vencer de local a un equipo en que suena de nuevo la vuelta del DT Marcelo Bielsa al banquillo.

Manchester United vs. Reading. Un juego entre David y Goliat, en que los ‘Red Devils’ (4° en la Premier, que acaban de tropezar al caer ante el Arsenal) enfrentan de locales en el ‘Teatro de los Sueños’ al humilde Reading (14° en la Championship, segunda división). Un típico partido en que lo lógico es apostar por el United, pero se dará el batacazo si vence el Reading.

Cuarta ronda

Local Día/hora Visitante Manchester City 27/01 15:00 Arsenal Walsall 28/01 7:30 Leicester City Accrington 28/01 7:30 Leeds United AFC Southampton 28/01 10:00 Blackpool Ipswich Town 28/01 10:00 Burnley Luton Town 28/01 10:00 Grimsby Town Blackburn Rovers 28/01 10:00 Birmingham City Sheffield 28/01 10:00 Fleetwood Town Bristol City 28/01 10:00 West Bromwich Albion Fulham 28/01 10:00 Sunderland AFC Preston North End 28/01 13:00 Tottenham Hotspur Manchester United 28/01 15:00 Reading

LaLiga (España)

Muy disputada fecha a fecha, LaLiga tiene a los acostumbrados Barcelona y Real Madrid peleando por la punta a solos tres puntos de diferencia, con una Real Sociedad que sigue de cerca y espera sus enfrentamientos con los de adelante para acercarse y entrar a la pelea. Celta (17°) y Girona (11°), de los peruanos Renato Tapia y Alexander Callens, respectivamente, deben ganar para alejarse de la cola, al igual que el Sevilla (15°) del DT Jorge Sampaoli (ex Sport Boys, Aurich, Bolognesi y Sporting Cristal) a un punto de la revalidación de la baja.

Partidos de la fecha

Real Madrid vs. Real Sociedad. Tras triunfar de visita ante el Athletic, con un tanto de Karim Benzema, su goleador que va entrando en forma, Real Madrid llega como favorito ante una Real Sociedad que llega con cinco triunfos consecutivos en Laliga, el último de visita sobre Rayo Vallecano y una derrota por la mínima (con Brais Méndez expulsado a los ‘40) en la Copa del Rey ante Barcelona.

Girona vs. Barcelona. Con una derrota ante Villarreal, Girona recibe en el Estadio Municipal de Montilivi al equipo de Xavi Hernández, que llega con nueve partidos consecutivos sin perder (1-0 a Getafe en LaLiga y 1-0 a Real Sociedad en la Copa del Rey) y es líder en solitario. Si llega su pase, Callens puede estar a la expectativa para entrar desde la banca en el equipo que dirige Miguel Sánchez ‘Míchel’.

Sevilla vs. Elche. Enfrentamiento entre dos equipos del fondo para quienes los puntos son oro. Los dirigidos por Jorge Sampaoli llegan con dos victorias, un empate y una derrota, y tratan de llegar a media tabla al cierre de la primera fase, mientras Elche. de Pablo Machín, lo hacen con dos empates y dos derrotas en las últimas fechas y son coleros absolutos con apenas 6 puntos, diez menos que el penúltimo Cádiz.

Fecha 19

Almería 27/01 15:00 Espanyol

Cádiz 28/01 08:00 Mallorca

Girona 28/01 10:15 Barcelona

Sevilla 28/01 12:30 Elche

Getafe 28/01 15:00 Betis

Valladolid 29/01 08:00 Valencia

Osasuna 29/01 10:15 Atlético de Madrid

Celta 29/01 12:30 Athletic

Real Madrid 29/01 15:00 Real Sociedad

Villarreal 30/01 15:00 Rayo

Equipos PUNTOS

1. Barcelona 44

2. Real Madrid 41

3. Real Sociedad 38

4. Atlético de Madrid 31

5. Villarreal 31

6. Betis 28

7. Osasuna 28

8. Athletic 26

9. Rayo 26

10. Mallorca 25

11. Girona 21

12. Valencia 20

13. Espanyol 20

14. Almería 19

15. Sevilla 18

16. Getafe 17

17. Celta 17

18. Valladolid 17

19. Cádiz 16

20. Elche 6





Bundesliga (Alemania)

Con un histórico FC Schalke 04 con todos los boletos para bajar como colero a cinco puntos del penúltimo Hertha BSC, la Bundesliga tiene a Bayern Múnich de líder con tres puntos sobre su escolta FC Union Berlin, equipo con triunfos en las dos últimas fechas y que asusta a los bávaros. RB Leipzig, Eintracht, Borussia Dortmund y SC Freiburg están a solo cinco puntos de lo más alto de la tabla en un torneo que sigue abierto de cara al inicio de la ronda de partidos de vuelta en una temporada en que las oncenas están muy parejas.

Partidos de la fecha:

Bayern Múnich vs. Eintracht. Con dos empates a cuestas, ante RB Leipzig (de visita, un buen resultado) y FC Köln (de local, inesperado), el Bayern Múnich urge de volver a los triunfos para mantener el ritmo de campeón que tenía hasta hace poco. Los bávaros extrañan a Sadio Mané, quien tras dos meses de lesión seguirá fuera. El último miércoles, Eintracht logró de visita un empate 1-1 con SC Freiburg.

RB Leipzig vs. VfB Stuttgart. Sobre el papel, RB Leipzig debería ganar para estar arriba ante un VfB Stuttgart que arrastra dos empates y de momento solo se salva de la revalidación de la categoría por diferencia de goles ante el VfL Bochum.

Schalke 04 vs. FC Köln. FC Schalke 04 necesita con urgencia el triunfo porque es único colero y viene de tres derrotas consecutivas, la última en casa por 1-6 ante el RB Leipzig. FC Köln será un duro rival que viene en racha (tres triunfos y un empate ante el líder Bayern Múnich). El recién ascendido FC Schalke 04, exequipo de Jefferson Farfán, está en zona de baja directa con el Hertha BSC.

Fecha 18

RB Leipzig 27/01 14:30 VfB Stuttgart

Mainz 05 28/01 09:30 VfL Bochum 1848

Hertha Berlin 28/01 09:30 FC Union Berlin

SC Freiburg 28/01 09:30 Augsburgo

Werder Bremen 28/01 09:30 Wolfsburgo

TSG Hoffenheim 28/01 09:30 Borussia M’gladbach

Bayern Múnich 28/01 12:30 Eintracht

Schalke 04 29/01 09:30 FC Köln

Bayer Leverkusen 29/01 11:30 Borussia Dortmund

Bayern Múnich 28/01 12:30 Eintracht

RB Leipzig 27/01 14:30 VfB Stuttgart

Equipos PUNTOS

1. Bayern Múnich 36

2. FC Union Berlin 33

3. RB Leipzig 32

4. Eintracht 31

5. Borussia Dortmund 31

6. SC Freiburg 31

7. Wolfsburg 29

8. Bayer Leverkusen 24

9. Borussia M’gladbach 22

10. FC Köln 21

11. SV Werder 21

12. Mainz 05 2

13. TSG Hoffenheim 19

14. FC Augsburg 18

15. VfB Stuttgart 16

16. VfL Bochum 16

17. Hertha BSC 14

18. FC Schalke 04 9





Serie A (Italia)

Con Nápoles encaminado hacia el scudetto, con 12 puntos sobre su más cercano perseguidor, un Milan de cada caída que viene de ser goleado 4-0 por Lazio, la discusión parece limitarse a quienes clasifican para la Champions, Europa League y Conference League, y los tres equipos que bajarán a fin de año a la Serie B. La lucha es encarnizada, detrás del Nápoles, con equipos que buscan una clasificación a un torneo internacional.

Partidos de la fecha:

Nápoles vs. Roma. El líder absoluto y dominador con autoridad en la Serie A, donde solo se discute saber con cuántas fechas de antelación se corona campeón, enfrenta a una Roma del DT José Mourinho que lucha por entrar a zona de clasificación de Champions o Europa League. Sobre el papel Nápoles debe ganar, pero la Roma cuenta con un desatado Paulo Dybala y Tammy Abraham viene notando.

Lazio vs. Fiorentina. Envalentonada con su 4-0 sobre el Milan y dos triunfos consecutivos, la Lazio (3°) vuelve con su enchufado tridente formado por Pedro, Zaccagni y Felipe Anderson para ser favorito ante la Fiorentina (11°), a la que lleva 14 puntos. Amrabat, el mediocampista marroquí que deslumbró en la Copa del Mundo, debe volver a su nivel para levantar a una Fiorentina que llega con dos derrotas.

Milan vs. Sassuolo. El vigente campeón Milan está de capa caída (una derrota y dos empates en sus últimos tres cotejos) y solo puede aceptarse un triunfo de local ante Sassuolo, uno de los cuadros del fondo. El equipo de Stefano Pioli no logra ganar en lo que va del 2023 y una derrota puede poner en duda la continuidad del DT. Sassuolo viene mal: un empate y cuatro derrotas en sus últimos cotejos.

Fecha 20

Local Día/hora Visitante

Bolonia 27/01 12:30 Spezia

Lecce 27/01 14:45 Salernitana

Empoli 28/01 09:00 Torino

Cremonese 28/01 12:00 Inter

Atalanta 28/01 14:45 Sampdoria

Milan 29/01 06:30 Sassuolo

Juventus 29/01 09:00 Monza

Lazio 29/01 12:00 Fiorentina

Nápoles 29/01 14:45 Roma

Udinese 30/01 14:45 Verona

Equipos PUNTOS

1. Nápoles 50

2. Milan 38

3. Lazio 37

4. Inter 37

5. Roma 37

6. Atalanta 35

7. Udinese 28

8. Torino 26

9. Empoli 25

10. Juventus 23

11. Fiorentina 23

12. Bolonia 23

13. Monza 22

14. US Lecce 20

15. Spezia 18

16. Salernitana 18

17. Sassuolo 17

18. Hellas Verona 12

19. Sampdoria 9

20. U.S. Cremonese 8





Ligue 1 (Francia)

Con las últimas fechas en que el líder Paris Saint-Germain frenó lo que parecía una fácil carrera hacia el título, la Ligue 1 se ha apretado con apenas tres puntos del líder por delante del más regular Lens y cinco sobre el tercero, el Olímpico de Marsella. En la parte baja son más los equipos que se juegan la permanencia con una diferencia de siete puntos entre el Strasbourg (16) y el colero y favorito para el descenso Angers.

Partidos de la fecha:

Paris Saint-Germain vs. Reims. Derrotado en su visita al Rennes, el PSG lleva solo un triunfo (ante Angers, el 11 de enero) y dos derrotas en lo que va del año, lo que le ha hecho al cuadro de Mbappé, Messi y Neymar perder la cómoda ventaja con que cerró el 2022. Parece lógico vencer un Reims (11°) con 22 puntos atrás, pero el cuadro que dirige Will Still no pierde en sus últimos 12 encuentros oficiales.

O. Marsella vs. Monaco. A solo cinco puntos del puntero PSG, O. Marsella (3°) pisa los talones al Lens (2°), de momento en la ansiada zona de Champions. Cinco puntos atrás está el complicado Monaco, que viene de subida en la tabla con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro cotejos. El estadio Vélodrome será una caldera que alentará al equipo local, donde milita con suceso el chileno Alexis Sánchez.

Troyes vs. Lens. En un enfrentamiento dispar, Troyes (14°) recibe al Lens (2°), que llega tras vencer 1-0 al Auxerre y en la Copa de Francia por 1-2 al Stade Brestois (Segunda División). Lens necesita un triunfo para no perder el paso al Paris Saint-Germain hasta que lo visite el 16 de abril, en lo que podría ser la definición del título. Troyes tiene una de las peores defensas con 40 goles encajados en el torneo.

Fecha 20

Local Día/hora Visitante

Lorient 27/01 15:00 Rennes

Troyes 28/01 11:00 Lens

O. Marsella 28/01 15:00 Monaco

Niza 29/01 07:00 Lille

Auxerre 29/01 09:00 Montpellier

Brest 29/01 09:00 Angers

Clermont 29/01 09:00 Nantes

Strasbourg 29/01 09:00 Toulouse

Ajaccio 29/01 11:05 O. Lyon

Paris Saint-Germain 29/01 14:45 Reims

Equipos PUNTOS

1. Paris Saint-Germain 47

2. Lens 44

3. O. Marsella 42

4. Monaco 37

5. Rennes 37

6. Lille 34

7. Lorient 32

8. Clermont 28

9. O. Lyon 25

10. Niza 25

11. Reims 25

12. Toulouse 23

13. Nantes 21

14. Troyes 18

15. Montpellier 17

16. Strasbourg 15

17. Brest 15

18. Ajaccio 15

19. Auxerre 13

20. Angers 8