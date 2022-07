Los entrenamientos no paran. La Selección Peruana Sub-20 se enfrentó a Chile por un amistoso en la Videna y jugará un segundo partido el 14 de julio. Tras ello, Gustavo Roverano anunció en declaraciones a la prensa, el calendario que tendrá la blanquirroja por los próximos meses.

“Estamos tratando de armar algunos partidos más. Todos los meses tenemos un microciclo. En septiembre tenemos un cuadrangular en México con selecciones fuertes en el caso de México, Paraguay y Estados Unidos. Después tenemos la visita de Uruguay en noviembre”, sostuvo el entrenador de la sub20.

La bicolor sub20 no consiguió un buen resultado ante Chile, ya que cayó por 1-2, sin embargo, Roverano destacó el trabajo de sus futbolistas en la segunda parte: “El segundo tiempo fue muy bueno, creo que merecimos el empate y de repente seguir de largo, pero me gustó el equipo. Pudimos concretar, patear de media distancia, que no lo habíamos hecho en los partidos anteriores”.

Asimismo, el DT de la blanquirroja admitió que tener continuidad de duelos es importante para que los futbolistas de la sub obtengan mejores resultados: “La idea es hacer la mayor cantidad de partidos posibles. Los entrenamientos son importantes, pero a esta edad y con la falta de competencia que hemos tenido, son los partidos los que te dan el nivel para un Sudamericano”.

Por último, aclaró que han “hecho un muy buen grupo y esa es la idea, ir fortaleciendo el grupo, cada vez conociendo más chicos y eso va a pasar el día jueves, que van a jugar algunos chicos que no jugaron hoy y que vamos a seguir observando”.