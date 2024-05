Adrian Newey, el ingeniero diseñador más exitoso de la historia de la Fórmula 1, dejará oficialmente a Red Bull y las escuderías más poderosas -Aston Martin, Mercedes, McLaren y Ferrari- pugnan por contratarlo en busca de que construya sus autos.

En 19 años, Adrian Newey ha conquistado 13 títulos con Red Bull y se descuenta que este 2024 obtenga el número 14. Tiene cuatro títulos en Williams, dos en McLaren y 13 en Red Bull... hasta ahora.

Adrian Newey, ingeniero jefe de Red Bull Racing, confirmó su salida y en la escudería de la bebida energética lamentan que se vaya, mientras se especula que podría venirse una crisis sin precedentes.





Noticia oficial

Este miércoles, Red Bull Racing confirmó lo que venía circulando en las últimas semanas: el diseñador de alto nivel Adrian Newey se marcha al final de la actual temporada de Fórmula 1. El británico, de 65 años, aún tenía contrato hasta finales de 2025, pero la colaboración terminará ya a finales de este año y desde abril de 2025 ya no estará más en Red Bull.





Gran historia atrás

Se pondrá fin así a una colaboración de nada menos que 19 años, durante los cuales Newey desempeñó un papel fundamental en el ascenso del equipo y en sus éxitos posteriores. A este respecto, el jefe del equipo, Christian Horner, destacó que “su visión y su genialidad nos han ayudado a conseguir 13 títulos en 20 temporadas. Su excepcional capacidad para mirar más allá de la F1 y aplicar una inspiración más amplia al diseño de los coches de Gran Premio, su notable talento para abrazar el cambio y encontrar las áreas más gratificantes del reglamento en las que centrarse y su implacable voluntad de ganar han ayudado a Red Bull a convertirse en una fuerza mayor de lo que el difunto Dietrich Mateschitz podría haber imaginado”.





Ferrari y otros

Ya corren rumores sobre a dónde irá Adrian Newey, aunque la jubilación también sigue siendo una posibilidad.

Se dice que Ferrari es un candidato destacado, aunque Aston Martin, Mercedes y McLaren también estarían interesados en los servicios de Adrian Newey.

En su comunicado, Red Bull no dice nada sobre un posible periodo de excedencia por jardinería, lo que podría impedir una rápida marcha a un competidor.





Palabras de Newey

“Desde que era joven, he querido ser diseñador de coches rápidos. Mi sueño era convertirme en ingeniero de Fórmula 1 y he tenido la suerte de hacer realidad ese sueño”, reveló Adrian Newey en una primera reacción a su marcha.

“Ha sido un gran honor para mí haber desempeñado un papel clave en el desarrollo de Red Bull durante casi dos décadas, desde novato recién llegado a equipo múltiple campeón”, dijo Adrian Newey.





¿Se cae el equipo?

“El equipo corre peligro de desmoronarse”, alertó en De Telegraaf el expiloto Jos Verstappen, padre del tricampeón del mundo Max Verstappen, estrella de Red Bull.

“Es lo que me temía a principios de año. Para la paz interna, es importante que las personas clave permanezcan a bordo. Hoy no es el caso. Newey se va y, a principios de año, también parecía que Helmut [Marko] iba a ser despedido. No es algo bueno para el futuro”, aseveró.





