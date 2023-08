Neymar, una de las estrellas del once brasileño se habría recuperado de su lesión en tiempo récord y estaría presente en el partido contra Perú por el inicio de las eliminatorias rumbo al mundial de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con el medio deportivo Globoesporte, el futbolista de Brasil estará este viernes en el partido entre Al Hilal vs Al Ittihad por la fecha 5 de la Liga Profesional Saudí, y después regresará a Brasil para sumarse a los entrenamientos de la selección.

Hace algunos días, se creía que por sus lesiones, Neymar sería el gran ausente en los partidos contra Perú y Bolivia, pero con su recuperación las especulaciones terminaron y el futbolista se alista para jugar en las eliminatorias. Cabe resaltar que Neymar, ha estado trabajando intensamente en los últimos días, está ansioso por retomar su posición en el campo de juego.

Neymar retoma entrenamientos

Cabe recordar que Neymar fue presentado como parte del plantel de Al Hilal el pasado 15 de agosto, en una transferencia que generó revuelo. Sin embargo, debido a algunas dolencias, aún no ha tenido la oportunidad de debutar luciendo la nueva camiseta.

El estratega del equipo saudí, Jorge Jesus, explicó las razones detrás de su ausencia inicial: “ Neymar puede hacer cualquier cosa con Al Hilal. Es uno de los mejores jugadores del mundo , de eso no tengo ninguna duda, en condiciones físicas normales. Llegó con una pequeña lesión, aún no podrá entrenar con el equipo. No sé cuándo podrá jugar”, comenzó explicando el técnico.

“ Ya que estamos hablando de Neymar, no sé por qué está en la plantilla de la Selección de Brasil. El jugador que está lesionado. Quizá obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar, y mucho menos jugar. Pero sé que estás en la llamada. Sé que este es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil si está lesionado. No entrena, ¿Cómo puede (jugar) ?”, agregó.

Neymar sufrió dos fuertes lesiones

Fuentes desde Portugal, como el diario Récord, han detallado que el astro brasileño enfrentó dos lesiones significativas en el músculo femoral de su pierna derecha. Esto ha retrasado su debut con los colores del Al Hilal por alrededor de un mes.

“ Las pruebas médicas de Al Hilal (a las que habría tenido acceso), arrojaron dos lesiones en el músculo femoral de la pierna derecha: una de menor grado, que sería tratada al final de la semana; y otro de mayor complejidad, que requeriría una recuperación de -al menos- cuatro semanas ”, aseguró el medio.





