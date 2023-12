El club Pumas de la Liga MX presentó de manera oficial la incorporación del talentoso volante peruano Piero Quispe. El futbolista dejó al club Universitario de Deportes para unirse al equipo mexicano en un contrato que lo vinculará por las próximas tres temporadas, según anunció Pumas a través de sus redes sociales.

“ ¡La joya Sudamérica llega a Pumas! Con solo 22 años de edad, Piero Quispe acaba de coronarse campeón de Liga en su natal Perú y fue elegido como el mejor jugador de la primera división de su país. Ahora, forma parte del azul y oro para sumar su talento y creatividad a nuestro equipo y juntos conseguir muchas victorias. ¡Bienvenido a tu nueva casa! ”, escribió Pumas en Twitter.

¡La joya de Sudamérica llega a Pumas!🤩



Con solo 22 años de edad, Piero Quispe acaba de coronarse campeón de Liga en su natal Perú y fue elegido como el mejor jugador de la primera división de su país. 🔝🔥



Ahora forma parte del azul y oro para sumar su talento y creatividad a… pic.twitter.com/5sMIqBpUSR — PUMAS (@PumasMX) December 28, 2023

Buscará ganarse el cariño de la hinchada

El propio jugador, antes de su anuncio oficial, arribó a México y compartió algunas declaraciones con los medios locales. Enfatizó su enfoque en esta nueva etapa profesional y expresó su determinación de trabajar arduamente para ganarse un lugar tanto en el equipo como en el corazón de la hinchada Felina.

“Estoy muy feliz por conseguir el título en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá, estoy con mucha mente positiva y con fe en Dios”, expresó el futbolista peruano.

“ Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso solo se consigue trabajando. No porque vengo de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe” , agregó Piero Quispe.

¿Cuándo debutará Piero Quispe en Pumas?

Se espera que el debut de Piero Quispe con la camiseta de Pumas se lleve a cabo el domingo 14 de enero en el enfrentamiento ante Juárez, marcando así el inicio de su participación en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.