La selección de Argentina se metió a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, luego de vencer por 3-0 a la representación de Croacia. Nuevamente, Lionel Messi brilló en el partido, con un un gol y una asistencia, y Rivaldo, leyenda de Brasil, le dedicó un sentido mensaje, confiando en que logrará levantar el anhelado trofeo.

El exjugador brasileño acudió al Mundial como invitado y estuvo en algunos partidos de la ‘Canarinha’ a lo largo del certamen. Precisamente, la escuadra dirigida técnicamente por Tite se despidió en la ronda de cuartos de final, ante el conjunto croata, tras perder en una emocionante ronda de penales.

En ese sentido, con el ‘Scratch’ eliminado, Rivaldo extendió su apoyo al combinado albiceleste. “Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta de copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti, Messi”, escribió el recordado atacante a través de su cuenta de Twitter.

A la vez, complementó su idea con una emotiva dedicatoria a Lionel: “Antes merecías ser Campeón del Mundo, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título”. El post de ‘Rivo’ se viralizó rápidamente en las redes sociales y los hinchas aplaudieron su desprendimiento.

Rivaldo, quien fue campeón de la Copa América 1999 y del Mundial 2002, no oculta su deseo de ver a Messi levantando el trofeo más importante del fútbol. Recordemos que la ‘Pulga’ ya había alcanzado la final en Brasil 2014, la cual acabó perdiendo en la prórroga contra Alemania (1-0). Esta vez, irá por su revancha.

Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi 👏🏻👏🏻👏🏻 você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título. pic.twitter.com/BeRyiC8J70 — RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) December 14, 2022

¿Cuándo es la final del Mundial Qatar 2022?

La final del Mundial Qatar 2022 se disputará el próximo domingo 18 de diciembre, desde las 10:00 a. m. (hora peruana), en el Lusail Iconic Stadium. La selección de Argentina es la primera finalista y debe esperar para conocer a su rival: enfrentará al ganador del Francia vs. Marruecos.