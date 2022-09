El extremo peruano Didier La Torre (de 20 años) sorprendió al ser anunciado como el nuevo refuerzo del club Gil Vicente de la Primera División de Portugal. Será su tercera experiencia en un equipo europeo. ¿Y quién es él? Empezó en las divisiones inferiores de Alianza Lima y debutó como profesional con el cuadro blanquiazul en noviembre de 2020, año en que los íntimos perdieron la categoría.

LEE MÁS | ¿Claudio Pizarro fue el mejor peruano de la historia en el extranjero o solo el más exitoso?

La Torre solo disputó dos partidos con el equipo de La Victoria: en la fecha 8 y 9 del Clausura. En ambos, el club cayó derrotado. Jugó 29 minutos contra Mannucci y 25 contra Sport Huancayo (este fue el partido que marcó el descenso de Alianza, aunque luego subió a Primera por un fallo del TAS). Es decir, el joven extremo solo disputó 54 minutos antes de dejar la escuadra íntima y dar el salto a Europa.

El diciembre de 2020, la institución blanquiazul publicó que La Torre no seguiría en el club para la próxima temporada. Sin embargo, en enero de 2021, el jugador fue anunciado como fichaje del FC Emmen de los Países Bajos. ¿Cómo llegó a Europa? “Después de mi salida de Alianza Lima, mi agente me da la noticia del interés del Emmen y se agilizó todo. Como te dije, fue un sueño hecho realidad. Me siento afortunado por eso”, contó el joven en diálogo con Diario As.

Con el Emmen, era suplente. Solo estuvo presente en tres encuentros y en todos ingresó faltando poco minutos para que terminen los cotejos. El equipo descendió y La Torre no siguió: abandonó el club en agosto de 2021. Meses después, en noviembre, fue anunciado como el nuevo jugador del NK Osijek de Croacia. Sin embargo, fue mandado a su equipo filial el NK Osijek II. Allí disputó 12 partidos.

Hoy Didier La Torre ha encontrado una nueva oportunidad en el Gil Vicente de Portugal. Podrá seguir creciendo para aportar en un futuro a la bicolor. Recientemente, tuvo minutos con la selección Sub 23 en el amistoso contra Chile el pasado 31 de agosto. Ahora tiene un nuevo reto en Portugal.

Notas recomendadas

VIDEO RECOMENDADO

Perú vs. México disputarán un partido amistoso en Estados Unidos que marcará el inicio de la era Juan Reynoso al mando de la Bicolor.