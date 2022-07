La muerte de su padre significó un golpe muy fuerte para Radamel Falcao García. Han pasado poco más de dos años y medio de aquel lamentable suceso y el delantero lo sigue recordando con mucha nostalgia. En una reciente entrevista, incluso’, el ‘Tigre’ no pudo evitar las lágrimas cuando el periodista le hizo una consulta.

“Recuerdo a un señor, muy querido por mí y por mi familia, que le dedicó el día entero a un niño para que fuera futbolista profesional… y generó, tal vez, el futbolista más grande en la historia de Colombia. Estoy hablando de Radamel, Falcao. Y veo que su hijo sacó la vena futbolística, y desde que empezó a caminar iba detrás de un balón… ¿Usted también va a ser así? ¿Sueña con que su hijo siga sus pasos?”, fue la interrogante del comunicado de Caracol Radio, Felipe Cadavid.

Al otro lado de la línea, Falcao se emocionó y rompió en llanto. Luego de unos segundos de pausa, el deportista de 36 años pudo contestar.

🐯😥 Falcao se emociona al recordar a su padre



🗣 El Tigre rompió en llanto al hablar sobre las enseñanzas de su padre.https://t.co/C4ky9UdzI4 pic.twitter.com/1UtfKdmdwq — Mi Selección (@MiSeleccion_) July 14, 2022

“Sí, yo creo que todos los valores que mi papá me enseñó sobre deporte y la vida trato de aplicarlos. Estuvo muy pendiente de mí, tuve la fortuna, la bendición de tener esa enseñanza en mi casa, esa ética, y me transmitió la pasión, el respeto por el deporte. Mi hijo, cuando lo veo, me ilusiona, vamos a ver”, dijo.

Uno de los temas a los que se refirió Falcao en el diálogo con la citada fuente fue al presente de su compañero James Rodríguez, quien actualmente milita en el Al Rayyan de Qatar, luego de un discreto paso por el Everton de la Premier League.

“Creo que James le ha dado mucho al fútbol colombiano, es quizás el de más talento que ha tenido Colombia y hay que dejarlo que él tome las decisiones que mejor le parezcan para su carrera y su vida, obviamente por mí quiero que esté en la selección, que esté quizás en Europa, pero es la carrera de cada uno, él ha hecho muchísimo y ojalá que sea lo mejor para él”, comentó Falcao, quien tiene un año más de contrato en el Rayo Vallecano.