A base de goles y buenas presentaciones, Raúl Ruidíaz se ha ganado el reconocimiento en Seattle Sounders y, en la Major League Soccer (MLS), es uno de los mejores delanteros. La ‘Pulga’ lo demuestra cada jornada que puede, como ante Vancouver Whitecaps, al que le anotó un doblete en la goleada por 4-0.

Esa actuación del peruano, que fue después del parón internacional por los partidos de selecciones en el mundo, le alcanzó para ser incluido en el Equipo de la Semana que elaboró la liga norteamericana. En la relación, Ruidíaz es parte del equipo titular.

“Los jugadores designados nuevos y antiguos, especialmente los que provienen de América del Sur, dieron un paso al frente cuando concluyó el receso internacional de junio, y ahora forman gran parte del Equipo de la Semana presentado por Audi para la Semana 15 de la MLS”, detalló la liga en una publicación en su web oficial.

Raúl Ruidíaz figura en el Equipo de la Semana de la MLS. (Foto: MLS)

Además del atacante de 32 años, también están Carlos Coronel (New York Red Bulls), Graham Zusi (Sporting Kansas City), Jackson Ragen (Seattle Sounders), Jon Gallagher (Austin FC), Jefferson Savarino (Real Salt Lake), Obina Nwobodo (Cincinnati), Luquinhas (New York Red Bulls), Talles Magno (New York City), Gustavo Bou (New England Revolution) y Josef Martínez (Atlanta United).

Pausa obligada de Ruidíaz

La temporada 2022 de Raúl Ruidíaz ha tenido muchas dificultades, en especial por las lesiones que lo afectaron. El delantero permanece fuera de las canchas unos días, luego de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho, de acuerdo a la información brindada por Brian Schmetzer, su entrenador.

La preocupación por el estado físico del futbolista inició en el duelo ante Vancouver Whitecaps, que se disputó el martes pasado. Si bien la ‘Pulga’ se lució con un doblete, no pudo culminar las acciones y fue reemplazado por Will Bruin, al minuto 64.