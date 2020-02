Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 26 de LaLiga Santander, este domingo 1 de marzo, desde la 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Luego del duro golpe que significó la derrota a manos de Manchester City en la Champions League, Real Madrid (2° con 53) recibirá a Barcelona (1° con 55), en un duelo electrizante y en el que estará en juego el liderato de la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Día y hora del Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga Santander

Real Madrid recibirá al Barcelona, este domingo 1 de marzo del 2020 y, a continuación, te mostramos los horarios en el que empezará el partido en tu país.

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

El Madrid está obligado a ganar

Un nuevo triunfo del Barcelona dejaría la Liga encarrilada, pese a la irregularidad que están mostrando los dos aspirantes. Tras el intercambio de liderato en la última jornada, por el inesperado bache del equipo de Zidane con un punto logrado de los seis últimos, la distancia de dos puntos pasaría a ser de cinco, que serían seis con la diferencia de goles. El clásico es una final para el Real Madrid.

Y la encara buscando soluciones a los problemas que le hicieron firmar un febrero negro. La pérdida de la seguridad defensiva clave en la reconstrucción, se ha sumado a la poca pegada de un equipo que acusa la falta de delanteros con gol. El apagón de Benzema, sin marcar en cinco encuentros, lastra a un Zidane que busca variantes tácticas y de nombres.

Para el clásico su equipo será Toni Kroos y diez más. La ausencia de minutos del alemán ante el City, le convierten en fijo en un once en el que las novedades llegarán de centro del campo hacia adelante. Zidane debe sentar a Luka Modric o Isco, el mejor en sus últimos encuentros, y en ataque ante las reducidas opciones de Luka Jovic o de Vincius para repetir de inicio, todos los caminos conducen a la enésimo intento de resurrección de Gareth Bale.

¿Qué canal transmitirá el Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga Santander?

El choque Real Madrid vs. Barcelona, a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, será transmitido por distintos canales a nivel Mundial. A continuación te mostramos que señal lo emitirá en tu país,

Perú - DirecTV Sports

España - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus

Colombia - DirecTV Sports

Ecuador - DirecTV Sports

Venezuela - DirecTV Sports

Argentina - DirecTV Sports

Chile - DirecTV Sports

Uruguay - DirecTV Sports

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Brasil - Fox Premium

A dar otro paso hacia el título

El Barcelona acude al Bernabéu con el objetivo de dar un golpe de autoridad en LaLiga Santander sumando una nueva victoria a domicilio y consolidarse en el liderato. Aunque el relevo de Ernesto Valverde por Quique Setién en el banquillo todavía no ha dado sus frutos y el juego del conjunto azulgrana sigue sin brillar esta temporada, encadena cuatro victorias ligueras que junto a los inesperados tropiezos del equipo blanco, le han permitido recuperar el liderato.

Ante sí tiene una oportunidad de oro para dar un paso importante en su propósito de revalidar el campeonato. Con un plantilla mermada de efectivos, Setién afronta la recta final de una temporada en la que, además de la Liga, se sigue soñando con volver a ganar la ‘Champions’. Su asignatura pendiente es recuperar el juego combinativo y de posición que ha sido la esencia del conjunto azulgrana los últimos 30 años.

En el Bernabéu, el preparador santanderino no podrá contar con los lesionados Luis Suárez, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto, pero recupera, una semana antes de lo esperado, a Jordi Alba. Además, Gerard Piqué también se ha entrenado los últimos días con normalidad tras torcerse el tobillo ante el Napoli y será titular formando pareja en el eje de la zaga con Samuel Umtiti o Clement Lenglet, una de las dudas de Setién.

Otras de las decisiones que deberá tomar el entrenador del Barcelona es si refuerza el centro del campo con un cuarto hombre, con lo que Arturo Vidal acompañaría a Sergio Busquets, Frenkie de Jong y a Ivan Rakitic o Arthur Melo, o mantiene el 4-3-3.

Alineaciones probables del Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga Santander

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Federico Valverde, Toni Kroos, Isco; Gareth Bale, Karim Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Junior Firpo; Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Arthur Melo, Lionel Messi, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann. DT: Quique Setién.

