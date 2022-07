El abogado de Ricardo Gareca, Mario Cupelli, dio algunos detalles de cómo se realizó la reunión entre los integrantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la representación del entrenador. “Hubo una reunión el día 12 que estuvo pactada con anterioridad. Asistió gente asignada por el presidente Lozano, Milton Gareca y yo”, inició el letrado.

Enseguida, Cupelli profundizó. “No es una cuestión económica, había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato”, agregó en la conferencia de prensa.

Luego, el abogado del ‘Tigre’ Gareca se refirió a la versión que circuló con relación a un 40% de reducción en el salario del ex DT de la Blanquirroja. “Esta falta de confidencialidad y el 40% que dice se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión porque cierto sector de la prensa ya había dicho sobre lo del 40% de quita en esa cuestión. Podría uno investigar si esa confidencialidad fue violada, pero por propio pedido del comando técnico no lo haremos”.

Para cerrar, Cupelli reiteró la razón por la que las partes involucradas no pudieron concretar una nueva renovación del estratega con la Bicolor. “No se llegó a un acuerdo por no darse las condiciones contractuales que pretendían modificarse y por esa cuestión no se llegó a un acuerdo”, sentenció