Gianluca Lapadula ha vuelto a ser tema de debate, debido a la chance de que pueda jugar por la camiseta de la selección peruana, aunque para que ello se haga realidad, deben cumplirse con algunos trámites.

Precisamente sobre el tema, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, habló y dejó en manos de Gianluca Lapadula la idea de decidir ser peruano. “No está fuera de evaluación, pero mientras Lapadula no decida ser peruano, no podrá ser elegible. Escucho voces que no tienen sentido, él es italiano y no puede ser llamado”, aseguró en entrevista con Zona Mixta, de Movistar Deportes.

“Ojo que esto viene desde el 2015. Quisiera que alguien le pregunte para saber si quiere o no ser peruano. Obviamente, sería un chico importante para ser tomado en cuenta”, añadió Oblitas.

Gianluca Lapadula, de 30 años, nació en Torino, y ha desarrollado casi toda su carrera en clubes italianos, como Cesena, Frosinone, Pescara, Milan, Genoa y Lecce, aunque también tuvo un paso por el esloveno Gorica.

Asimismo, el delantero disputó un partido con camiseta de la selección italiana, en un amistoso el 31 de mayo del 2017. Aquel día, Gianluca Lapadula firmó un ‘hat-trick’, en la goleada de 8-0 sobre la modesta San Marino.

En la temporada que acaba de finalizar en Italia, Gianluca Lapadula marcó 13 goles (11 por Serie A y 2 por Copa Italia). Con los ‘Lobos’; no obstante, no pudo evitar el descenso.