El deporte siempre estuvo presente en la vida de Daniella Fernández. Desde muy pequeña no solo desencadenó su amor por el fútbol, a través de su padre, sino también pudo desenvolverse en otras disciplinas deportivas en su época escolar. A pesar de ello, su primera opción de estudio fue Veterinaria y Zootecnista, el cual culminó con éxito, hasta que un día, descubrió que su verdadero camino estaba en los recintos deportivos.

Con una trayectoria de más de 11 años, “Dani” se ha convertido en una de las principales periodistas deportivas, un rubro que en el pasado era considerado solo para varones, pero que, gracias a su inteligencia y carisma, se ganó el respeto de sus colegas. Se inició en “El Bocón” y posteriormente llegó a “CMD”, actualmente denominado “Movistar Deportes”. Esta es su historia.

¿Siempre te gustó el fútbol y el deporte?

De hecho, yo desde muy pequeña he estado ligada al deporte, incluso antes de entrar al colegio en la playa jugaba al fútbol, después con mis amigos del barrio también jugaba. Practiqué todos los deportes, básquet, atletismo, vóley, gimnasia. Siempre estuve ligada al deporte.

¿Te imaginaste ser periodista deportiva?

Te cuento que yo soy médico veterinaria zootecnista. Yo quería ser bióloga marina, pero en esa época en el Perú no existía la biología marina, entonces dije “Bueno, estudiaré veterinaria, algo a fin, después me especializo en mamíferos marinos”. Lo cierto es que me di cuenta que no era lo mío y encontré el periodismo deportivo.

¿Y por qué sentiste que no era lo tuyo?

Estudié los 5 años, amo los animales, pero en el camino te vas dando cuenta que la carrera es muy sacrificada. Sacrificas animales y no me imagino durmiendo a mi perro o que un perrito se te muera en la sala de operaciones. Entiendo, es parte de, pero yo no podía.

¿Qué te dijo tu familia respecto al cambio?

Justo mi hermano también hizo un cambio de carrera, él estudió Negocios Internacionales y se cambió a Artes Escénicas. Entonces él me animó y encontré la de periodismo deportivo como tal.

¿En tu casa se consumía mucho el futbol?

Mi papá es una persona que ama el fútbol, de que se acuerda los jugadores de los mundiales, de hace muchísimos años atrás. Se acuerda de los jugadores que estaban en el Barcelona en los ochentas. Es alguien que vive mucho el futbol, y esa pasión, ese vínculo que tengo con el fútbol nace de mi papá. Me acuerdo que todos los domingos veíamos futbol nacional e internacional.

¿Recuerdas el primer Mundial que viste?

Yo tenía 8 años en el Mundial del 94 y me acuerdo clarito, me acuerdo casi todo. Además, marcó muchas cosas, primer Mundial en Estados Unidos, pasó lo de Maradona y fue el primer Mundial que se definió por penales, que jugaron Brasil e Italia. Había una emoción en la casa que era única, entonces me quedó muy marcado, y esa imagen de Roberto Baggio errando el penal.

Eres una de las primeras periodistas deportivas en el Perú...

Soy la segunda promoción, pero en cuanto a mujeres soy la primera, en la primera graduación de ISIL no hubo ninguna chica, en cambio ya en la segunda fuimos seis mujeres divididas en el turno de la mañana y el de la noche. Maso menos soy pionera en el periodismo deportivo aquí en el Perú. Hoy hay un montón.

Ahora son varias, ¿qué opinas acerca del rol femenino en el periodismo deportivo?

El hecho de que las mujeres estén presentes en el periodismo deportivo es super importante y valorado porque cada vez somos más. Hasta hace algunos años atrás era solo un mundo de hombres y las mujeres que entraban ahí eran por cara bonita y nada más, eran muy pocas que estaban capacitadas para ejercer el periodismo, o habías estudiado periodismo y se habían especializado el deporte, pero hoy hay muchas más chicas, y me alegra muchísimo porque seguimos rompiendo barreras y dejando estereotipos atrás.

En todo tu trayectoria, ¿alguna vez te discriminaron por ser mujer?

Aún sigue habiendo discriminación, yo la he vivido porque en algún momento es difícil que a las mujeres nos den fútbol. Normalmente cuando hay mujeres en cualquier medio, nos mandan a cubrir polideportivo y a los hombres los ponen a hacer fútbol, e incluso les dan más oportunidades a los hombres que a las mujeres, y lo veo hasta hoy en día. Acá no se trata de género, sino que eres un ser humano capacitado para poder desarrollarte en el periodismo deportivo.

¿Y sigues practicando fútbol o lo dejaste de lado?

El primer deporte que hice cuando levantaron las restricciones es salir a jugar ‘fulbito’ a las 6 de la mañana con mis amigas. He jugado de delantera, mediocampo, de defensa, conforme pasan los años voy retrocediendo (se ríe). Hoy se puede formar pichanga con mujeres, yo antes jugaba con hombres. Ya tenemos hasta campeonatos y academias solo para mujeres, entonces creo que eso también está cambiando.

Estás muy metida en lo polideportivo, algo poco habitual en el país...

El plus de haber practicados todos los deportes en el colegio fue tener una base, después cuando fui profesora en ISIL, yo primero dicté el curso de Tenis y Surf y de ahí cuando nos dieron la sede de los Panamericanos en el 2015, hicimos todo el Syllabus nuevo y era Disciplinas Panamericanas, y eso me ayudó muchísimo porque vimos los fundamentos, las reglas y ayudó a reforzar los conocimientos que ya tenía. Aprendí muchísimo, para mí, cubrir Lima 2019 fue un antes y un después de mi carrera, fue un gran año, donde demostramos que Perú no es solo el fútbol.

¿Cómo llegó la opción de la docencia?

Me llamaron de ISIL a los pocos años que egresé de la carrera, como yo también he corrido tabla, me mandaron a dictar los fundamentos del tenis y del surf. Me gustó muchísimo la experiencia de dictar, te ayuda a refrescar, y para mí ir a dictar cada clase era estudiar, renovarme, seguir buscando más información, y los alumnos te preguntan y era un reto diario porque a veces no tenías la respuesta inmediata.

¿Por qué lo dejaste?

Dicté durante más de tres años, porque en un momento el trabajo en el canal fue tan pesado, que, realmente ya no me daba el tiempo para seguir dictando porque dormía muy poco y en un momento tu cuerpo te dice “necesitas descansar”. He dictado no solo en ISIL, sino también en un posgrado en el IPP, también cursos y charlas en el IPD, a veces charlas motivacionales. Una se pone a pensar que tu historia motiva mucho.

¿Cómo así se te abrió la oportunidad de reportear?

Trabajé en el Bocón como dos años y me llegó la oportunidad en el 2012 para ser parte de la producción de la Copa Libertadores Sub 20 que lo cubría Media Networks. Me dan la licencia y voy, en ese entonces estaba viendo el fútbol en el estadio renegando y se me acerca uno de los gerentes del canal y me dice: “¿Por qué reniegas y sabes tanto de fútbol?” y le digo que soy periodista deportivo, y en otro partido de la Copa me dijo que se iba a abrir una opción como reportera en noviembre. Me llaman y me voy a CMD como reportera.

¿Alguna entrevista que más recuerdes?

Tuve la suerte de entrevistar a Rafael Nadal hace muchos años, fue una entrevista de 5 minutos y nada más, fue rápida, pero como experiencia me pareció genial. También hay entrevistas que me dejaron enseñanzas y lecciones de vida como la de Pancho Arbulú que tuvo un accidente de auto y comenzó a correr olas como surf adaptado.

¿Y anécdota?

Cuando vino Fernando Hierro con el Real Madrid, categoría Sub 12, si no me equivoco, y en el estadio Nacional íbamos a hacer un falso en vivo y no grababa. No sé por qué no se podía y yo lo tenía a Fernando a mi costado, yo ahí pidiéndole disculpas, y bueno, aguantar y conversar con él de otras cosas.

¿Qué proyectos tienes a futuro?

Estudié gestión deportiva, administración y negocios del futbol y marketing deportivo, a mí estudiar me encanta, me gusta mucho seguir aprendiendo. Me encantaría algún día ser presidenta del IPD o del COI (Comité Olímpico Internacional). La verdad, es que me veo en algún momento como gestora deportiva.

Ya metiéndonos en la selección peruana, ¿cómo ves el partido ante Uruguay?

Sigo apelando a la fe porque es lo más lindo (se ríe). El partido contra Uruguay es muy difícil, sobre todo en el Centenario. El rival viene entonando con este cambio de entrenador, los futbolistas están motivados y quieren lograr esa clasificación en su casa. Para mí, un empate es un gran resultado, y si perdemos que sea por un gol porque yo sí creo que tenemos que cuidar la diferencia de gol. Al final la diferencia de gol fue la que nos metió en el repechaje para Rusia y, probablemente, también vamos a sufrir igual.

¿Firmas el repechaje?

Me encantaría decirte que vamos a ser cuartos, pero siendo realistas, vamos a jugar el repechaje. “Si no sufrimos no vale”, como diría el gran “Dani” (Daniel Peredo). Yo sí veo a Perú en Qatar, y acompañarlos también.

¿Ya te ha tocado acompañar a la selección?

No, si me preguntas cuál es mi deuda pendiente es cubrir selección afuera, entiendo que hay jerarquía, pero creo que igual se debería dar la oportunidad. Me encantaría hacer la cobertura a la selección, los días que juega la selección peruana, una trabaja los siete días de la semana, me encanta trabajar cuando hay selección. Pero sí, aún me falta ir a una Copa América, cubrir un partido fuera y soñar no cuesta nada con ir a Qatar 2022.

¿Algún otro sueño frustrado?

Mi gran sueño es estar presente en unos Juegos Olímpicos, el Mundial es lindo, pero es un solo deporte, en cambio los Juegos Olímpicos son 60 deportes. En el canal sé que había la intención de mandarme, no te voy a mentir, pero por temas de pandemia y vacunas no se dio, pero sí sabía que había la intención. Dios sabe por qué hace las cosas así que a pensar en París 2024.

¿Te parece correcto que un periodista deportivo diga de qué equipo es hincha?

Para mí no está mal, porque todos estamos en el mundo del deporte es porque algún hinchaje en algún momento tuviste, mientras uno no pierda objetividad, creo que eso es el gran punto de partida. Creo que los periodistas cuando confiesan su simpatía su profesionalismo se ven cuando tienen que comentar o analizar lo que hizo su equipo, creo que ahí te vas a dar cuenta que tan objetivo es.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Apasionada, por mi trabajo, por lo que hago, muy familiar, mi familia siempre está ante todas las cosas, siempre son primero ellos, y deportista, de todas maneras, ligada a la aventura.

¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?

En mi época de verano, normalmente, me voy a la playa, me gusta ducharme, tomar sol, leer, a veces solo mirar el mar, pero ahora que vivo sola me encargo mucho de ordenar, limpiar, ordenar la ropa, pero después me gusta leer mucho y ver series.

¿Qué aspectos crees que debe tener en cuenta un buen periodista?

En general, el periodista tiene que leer mucho, porque te ayuda a ampliar el vocabulario, a abrir la mente, pero, sobre todo, te ayuda a abrir la pluma, y en todo caso te da la facilidad de la palabra. El periodista debe verificar la información, tener más de una fuente o reconfirmar la información porque lo más preciado que tiene un periodista es su credibilidad y se puede perder en un tweet, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Además de todo eso, tener mucha empatía.