Este domingo 12 de mayo se celebra del Día de la Madre en nuestro país y en gran parte del mundo. En Perú es tradición rendir homenaje al ser que nos dio la vida con regalos y fiestas. Quienes tienen las posibilidades económicas van más allá y obsequian viajes y costosas sorpresas a sus progenitoras. Todo ello no está mal, pero más importante es la relación que tiene uno en el día con el ser más supremo sobre la tierra. Una prenda de vestir o un ramo de rosas no pueden ni deben hacer pasar por alto el mal comportamiento de los malos hijos. Y si no hay dinero, es mejor un abrazo y un beso sinceros acompañados de unas cuantas palabras llenas de amor salidas del corazón.

Sin embargo, por diversas razones, muchos quizás tienen a sus mamás lejos y les es imposible estar a su lado en su día. Sin embargo, una llamada o videollamada pueden ayudar para decirles lo agradecidos que estamos con ellas por darnos la vida y criarnos con mucho esfuerzo.

Seamos pues buenos hijos, buenos esposos, buenos amigos y compañeros no solo en este día, sino todos los días del año.