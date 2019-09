La chica reality Michelle Soifer se cansó de todas las acusaciones de su expareja y lo desenmascaró presentando audios reveladores en el programa Magaly TV La firme.

La abogada de Michelle Soifer asegura que la popular 'solcito' tiene material muy revelador de 9 horas entre audios y videos.

"Yo estoy aquí, hasta que no me pidas disculpas no te vas a parar", se le oye decir a Kevin Blow en uno de los audios.

La conversación donde Kevin Blow le admite a Michelle Soifer agresiones

Michelle: ¿me tiraste con la hebilla de tu correa sí o no?

Kevin: sí

M: ¿me dejaste ese moretón?

K: sí, yo sí

M: me tiraste contra este muro en mi cabeza

K: no, yo te empujé y te caíste allí

M: me ahorcaste acá en mi cuarto

K: ¿por qué?