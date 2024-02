El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) publicó un comunicado defendiendo al periodista Gustavo Gorriti, respecto a las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva. Sobre esto, Alejandro Miró Quesada Cisneros, exdirector de El Comercio (1999-2008), precisa que no participó en la elaboración del comunicado .

En una carta, Alejandro Miró Quesada Cisneros, periodista con más de cincuenta años de trayectoria profesional e integrante del directorio de IPYS, detalló que no estuvo presente ni intervino en dicha reunión por motivos de salud. “Debo precisar que, por motivos de salud, y como es de conocimiento del comité directivo de IPYS, desde el año 2021 no he participado ni intervenido en ninguna reunión de su consejo directivo”, se lee en documento del 13 de febrero del presente año.

“Tampoco he sido consultado en torno a la difusión del comunicado de IPYS del día de hoy, relacionado con el señor Gustavo Gorriti, y mi nombre ha sido consignado indebidamente, como si yo hubiera participado en su redacción o aprobación, lo cual no es cierto. Hago esta salvedad para los fines consiguientes”, agrega.

Cabe recordar que el testimonio de Jaime Villanueva, actual colaborador eficaz y exasesor de la suspendida titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, comprometería a los periodistas Romina Mella y Gustavo Gorriti de IDL Reportero respecto a las investigaciones del caso “Cócteles”.

Ante ello, el último 13 de febrero, IDL Reporteros emitió un comunicado respaldando al director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. “Del contenido conocido de las declaraciones ante una Fiscalía Suprema del testigo Jaime Villanueva, no encontramos indicios delictivos imputables al medio ni al periodista. Las mencionadas declaraciones, que involucran principalmente a magistrados y políticos, deben ser corroboradas y exhaustivamente investigadas”, indicó.