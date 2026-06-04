Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Natalia, de 35 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque quisiera saber su opinión sobre la actitud que he empezado a tomar hacia Julián, mi saliente.

Nos conocimos hace dos meses a través de una amiga. Físicamente no es un chico que despierte pasiones, pero me agradaba porque podía conversar con él. Sin embargo, las cosas se han vuelto insoportables desde que se definió quiénes serían los candidatos que pasaban a segunda vuelta.

Julián ha decidido votar por Roberto Sánchez y no pierde oportunidad para hablarme de él y convencerme de que también vote por ese candidato. Yo aún no he decido a quién daré mi voto este domingo, estoy en el amplio porcentaje de los indecisos.

Pero cada vez que conversamos, ya sea por WhatsApp o en persona, siempre empieza diciéndome que debo votar por el candidato del sombrero, ni si quiera me saluda o me pregunta cómo amanecí o qué tal me va en el trabajo, todo el tiempo es “tienes que votar por el sombrero”.

Tampoco es que argumente las bondades del plan de gobierno de Sánchez, simplemente ha decidido darle su voto porque Julián es antifujimorista. Dice que prefiere que una piedra gobierne al país antes que un Fujimori vuelva al poder.

Realmente esa situación me está cansando y he pensado en cortar todo contacto con él. Siento que sus apasionamientos políticos son muy radicales y la verdad que no me gusta su actitud. ¿Cree que hago lo correcto?

CONSEJO

Querida Natalia, si realmente sientes que la postura política de Julián pesa más que cualquier otro atributo que tenga, es mejor que tomes distancia. Pero si hay otros aspectos de él que te cautivan, analiza bien las cosas antes de tomar una decisión de la que te puedas arrepentir. Conversando pueden llegar a un acuerdo de no hablar de política y así tratar de que su relación avance. Suerte.