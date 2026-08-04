Unos más temerarios que otros, los competidores del torneo de clavados del Puente de Fshajt se lanzaron el último fin de semana desde lo alto de la histórica estructura de piedra del siglo XVIII situada a las afueras de la ciudad de Gjakova, al oeste de Pristina, en Kosovo.

Los saltos se efectúan directamente hacia las aguas del río Drin Blanco (Drini i Bardhë).

La mayoría de clavadistas se lanza con el clásico estilo de “golondrina”, extendiendo los brazos como alas antes de zambullirse en las frías aguas del río Drin Blanco, en un torneo que tiene siete décadas.

Golondrina

Se trata de una costumbre muy arraigada en la región; el evento ha celebrado ya su 76.ª edición.

Estilos de salto: Los atletas compiten en distintas categorías evaluadas por jueces, destacando el tradicional salto estilo “golondrina” (lala) y los saltos con complejas piruetas acrobáticas antes de entrar al agua.