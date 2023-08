En un mundo de constante evolución, las tendencias de comunicación se posicionan como un pilar fundamental, esto lleva a que las grandes marcas cada día más las adopten dentro de sus estrategias y en la manera de cómo dirigirse a su audiencia. En ese sentido, las startups buscan seguir el mismo funcionamiento para poder crecer y alcanzar el éxito.

“Las tendencias de comunicación disruptivas son el motor que impulsa la evolución del mercado actual. En un panorama donde la atención de los usuarios es difícil de conseguir, es esencial que las startups implementen enfoques novedosos y sorprendentes”, comentó Hans Goecke, CEO de PRenseable.

Es un hecho que las empresas apuestan cada vez más por acciones comunicacionales diferentes e innovadoras. A continuación, te mostramos algunas tendencias que tu startup puede implementar dentro de sus estrategias:

Mostrar una problemática: El video de una novia varada frente al centro comercial Larcomar en Miraflores se volvió viral en redes sociales. Esta problemática fue parte de la campaña de Rimac Seguros, que quiso concientizar sobre la importancia de contar con un seguro automotriz. Este tipo de acción, o también conocido como marketing de utilidad, se ha vuelto una de las preferidas por las empresas, ya que no solo busca vender un producto, como los seguros de autos en ese caso, sino evidencia los posibles problemas que los usuarios pueden enfrentar y así posicionar a la marca como la solución. Apelar a la nostalgia: Warner Bros estrenó la película de la muñeca Barbie este 2023, y trajo consigo una campaña de marketing basada en la nostalgia. Con más de 123 mil entradas vendidas solo en Perú, esta táctica ha sido clave para atraer a la audiencia, sobre todo a las que crearon un vínculo emocional y crecieron con la muñeca. Desde posicionar el color rosado como suyo, colaborar con grandes compañías internacionales y traer iconos del pasado, este tipo de marketing estratégico ha demostrado la capacidad de una marca para reinventarse y mantenerse relevante en la cultura actual. Aprovechar una reputación construida: Tras la llegada de Messi al fútbol de EEUU, Apple Tv se alió con la Major League Soccer (MLS) creando una campaña de bienvenida exitosa. A través de un cartel en Miami, se mostró una ‘cabra rosa’. Esta cabra hace referencia al acrónimo ‘GOAT’ (El mejor de todos los tiempos) y es como se refieren a los grandes deportistas. El éxito de la estrategia giró en torno de la buena reputación del futbolista argentino, además de lo que significa su presencia en la liga de EEUU. Otro mérito de la marca también es su capacidad de adaptarse a los cambios y ser creativos, utilizando un lenguaje propio y exclusivo del público objetivo.

Este tipo de propuestas resultan poderosas para cualquier startup, las cuales deben conectar con su público e innovar en su comunicación. Es importante saber identificar cuales son los objetivos principales y qué buscan para el desarrollo del negocio. También, reconocer si se cuenta con la fuerza de trabajo adecuada, ya que todo plan de comunicación no solo es exitoso por lo que propone si no por quienes lo ejecutan. En ese sentido, Hans Goecke, CEO de PRenseable finaliza: “La clave está en adoptar la innovación e implementar estas tendencias de manera auténtica dentro del plan estratégico de una startup, reconociendo que su éxito radica no solo en la propuesta misma, sino en la ejecución precisa y en el compromiso de todos los involucrados”.

