El famoso actor británico Jude Law aceptó interpretar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la adaptación cinematográfica de la novela The Wizard of the Kremlin (El mago del Kremlin), dirigida por Olivier Assayas.

Jude Law ve a la película como un gran desafío por la complejidad y hasta dice no saber en qué se ha metido.

Junto con Jude Law como Vladimir Putin y Paul Dano como Vadim Baranov, completan el reparto de la adaptación de The Wizard of the Kremlin de Olivier Assayas: Alicia Vikander, Zach Galifianakis, Tom Sturridge y Jeffrey Wright.





La trama

The Wizard of the Kremlin se basa en la novela homónima de Giuliano Da Empoli, publicada en 2022. La cinta nos contará la historia de Vadim Baranov, un artista convertido en productor de televisión tras el colapso de la URSS en los 90 -al que da vida Paul Dano-, y que acaba convertido en el asesor de imagen de Vladimir Putin, por entonces miembro del FSB.





Invoca a Cristo

“Lo digo con dudas, porque todavía no he empezado a trabajar en ella”, explicó el actor de Vladimir Putin. “Quiero decir, sí lo he hecho, pero en este momento parece como si tuviera que escalar el Everest, así que estoy en las estribaciones mirando hacia arriba y pensando: Oh, Cristo, ¿qué he dicho?”, recalcó Jude Law.

“Así es como me siento a menudo cuando digo que sí. Me decía: “Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?”, añadió Jude Law. “Pero, en fin, eso lo tengo que solucionar yo”, recalcó.





