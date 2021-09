Su nombre de mantiene en reserva para garantizar su seguridad, pero la historia de este judío que busca asilo en Reino Unido tras negarse a servir en el Ejército israelí es una historia de religión, dignidad, amor por la paz y fuerza de voluntad.

El joven judío ortodoxo de 21 años de edad está a la espera de que un tribunal de apelaciones británico revise a favor su solicitud de asilo en Reino Unido porque teme por su vida luego de negarse a prestar el servicio militar obligatorio en Israel.

La solicitud del joven, cuyo nombre no fue revelado por instrucción del tribunal, fue rechazada en diciembre de 2020. En estos momentos, el joven se prepara para ser rabino.

“El sionismo es una afrenta al judaísmo. Según las escrituras judías, Dios prohíbe al pueblo judío reunirse en masa en Tierra Santa como castigo por nuestros pecados, y este castigo solo finalizará con el regreso del Mesías”, dijo en declaraciones a la Agencia Anadolu.

El joven recordó que “esta fue la abrumadora opinión de los judíos en todo el mundo durante décadas antes del Holocausto” y describió el sionismo como un proyecto político que explota el sufrimiento judío y al pueblo judío en general en beneficio propio.

“En el proceso, (el sionismo) ha desplazado por la fuerza al pueblo palestino lugareño y ha robado sus tierras. Los sionistas se han involucrado en robos y asesinatos en masa para crear su Estado sionista que discrimina racialmente a los árabes. Se han rebelado contra Dios de la manera más grave”, explicó.

“(El Estado israelí) ha puesto en marcha un sistema que subyuga al pueblo palestino lugareño robando sus tierras, desplazando a la gente, masacrándola y negándoles todos sus derechos”, agregó.

El joven indicó que servir en el Ejército israelí “habría ido en contra de todo lo que defiendo”. Ama la paz y no está dispuesto a disparar a la gente.

“Me opongo al sionismo y la legitimidad del Estado de Israel y, por lo tanto, no podría participar en la protección de ese Estado”, prosiguió.

“Además, el Estado de Israel practica el apartheid y habitualmente participa en crímenes de guerra contra el pueblo palestino. No puedo servir en un Ejército tan inmoral que lleva a cabo tales atrocidades a diario”, añadió.

El joven contó que fue arrestado en 2015 durante una protesta contra el servicio militar obligatorio, cuando apenas tenía 17 años.

“Me arrestaron y me pusieron bajo custodia policial. Me esposaron y empujaron al suelo y luego me arrastraron agarrándome de las esposas. Me insultaron, me escupieron y me golpearon con un palo. Fue una experiencia muy humillante y dolorosa”, relató.

Dijo que teme ser perseguido si su asilo es rechazado y tiene que regresar a Israel.

“He sido perseguido por el Estado de Israel en el pasado por mis creencias religiosas y opiniones políticas. No estoy dispuesto a cambiar esas creencias y opiniones, ya que son un aspecto fundamental de mi identidad”, afirmó.

“Siempre me opondré activamente al sionismo y temeré ser perseguido como resultado. Tengo miedo de ser reclutado por un Ejército que practica el apartheid y comete crímenes de guerra. Como desertor militar, temo que me envíen a prisión hasta 15 años y me torturen por negarme a servir”, lamentó.

Su abogado, Fahad Ansari, confirmó que su cliente puede ser encarcelado hasta 15 años y torturado en caso de regresar a Israel.

Ansari señaló que su cliente es un estudiante rabínico y que cuando estaba en Israel fue arrestado por protestar contra el reclutamiento forzoso de estudiantes de yeshivá (centro de estudios de la Torá).





Escupido y golpeado con un palo

Fue escupido y golpeado con un palo cuando estaba bajo custodia policial, dijo Ansari, y agregó que su cliente huyó de Israel y vino a Reino Unido en busca de asilo.

Ansari explicó que el temor de su cliente de regresar a Israel se basa en dos premisas: “En primer lugar, teme que si regresa lo tratarán como a un desertor militar, y que como resultado vaya a prisión hasta 15 años, tiempo durante el cual es probable que él también sea torturado”, dijo.

“Y en segundo lugar, siente que debe protestar contra el Estado de Israel como aspecto fundamental de su identidad, y si lo hace, es probable que lo detengan y lo torturen nuevamente”, agregó.

Ansari dijo que el Ministerio del Interior de Reino Unido rechazó la solicitud de su cliente porque sufre del síndrome de Asperger y por lo tanto estará exento del servicio militar.

Sin embargo, Ansari aseguró que su cliente no será “automáticamente” eximido del servicio militar por motivos de salud mental, sino por deserción, ya que abandonó el país.

“Se trata de un caso de asilo. Creemos que será perseguido por sus opiniones religiosas y políticas. Obviamente es judío y ortodoxo, y según sus creencias el Estado de Israel ni siquiera debería existir, y al sionismo debe oponerse a toda costa”, comentó Ansari.

El abogado dijo que no había tenido un caso como este antes. “No hemos podido encontrar un precedente para su caso, y creemos que esto no tiene precedentes”, aseguró, y dijo que confía en que tienen suficientes pruebas para convencer al juez.

“Sería increíble que el tribunal rechazara su apelación y la desestimara. Si eso sucediera, estamos listos para llevar el caso a la siguiente etapa y apelar en instancias superiores”, afirmó.

Ansari describió a su cliente como “modelo a seguir para los jóvenes de todo el mundo”. “Él siempre dice: ‘No se trata de mí… lo estoy haciendo por los palestinos’”.

“Como le dije a otro colega, este joven, como judío que vive en Israel, podría haber vivido una vida privilegiada, pero optó por sacrificar todo eso, no por su propio bien, sino por sus principios y por los intereses de los palestinos, y eso debe ser motivo de admiración; debe ser aplaudido”, relató.

“Creo que debemos aprender de su coraje y resistencia, y deberíamos apoyarlo en todo lo que podamos”, agregó el abogado del joven judío.