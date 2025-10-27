Con una participación del 66 % del electorado, con 12 millones de ciudadanos que no acudieron a votar, el oficialista La Libertad Avanza (LLA), del presidente Javier Milei, obtuvo ayer una importante victoria en las elecciones legislativas 2025 que reconformaron la Cámara de Diputados y el Senado.

Este triunfo permitirá al oficialismo impulsar reformas en el Congreso, pero sobre todo impedir el bloqueo de medidas del Ejecutivo. Al estrenarse la Boleta Única de Papel para votar, se eligió a la mitad de diputados y un tercio del Senado para la reconfigurar el Congreso.

El partido del presidente Javier Milei se dio ganador, según avance del escrutinio con más del 90 %, en las elecciones a la Cámara de Diputados con el 40,8 %.

Diputados

Se calculaba anoche que La Libertad Avanza llevará 64 diputados, seguido por la peronista Fuerza Patria (34), Provincias Unidas (4) y el trotskista Frente de Izquierda (3).

El partido de Milei también se impuso en la elección al Senado, al ganar en seis de los ocho distritos electorales que renovaban a sus representantes en la Cámara Alta. En la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza, Fuerza Patria y Frente Amplio salieron en ese orden.