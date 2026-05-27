La conductora de América Televisión, Jazmín Pinedo, le ganó un juicio a Latina Televisión y recibirá una importante indemnización monetaria, tras cuatro años de proceso legal.

La popular “Chinita” abrió un proceso judicial contra el canal de Jesús María en el año 2022 y hace unos días se dictó sentencia en última instancia y, por ello, Latina deberá pagarle una importante indemnización monetaria de forma inmediata; dejando sin efecto los pedidos que hizo la televisora para hacer los pagos a plazos y por varios años.

Recordemos que Jazmín Pinedo se desempeñó en Latina como conductora desde el 2016 al 2020, destacando en programas como “Los reyes del playback”, “Los 4 finalistas”, “Yo soy”, “Espectáculos de Latina” y “Mujeres al mando”.

En el 2020, Jazmín Pinedo ingresó a América Televisión para conducir el reality “Esto es Guerra” y de inmediato fue demandada por Latina. Este hecho desencadenó que ambas partes se demanden judicialmente y mantengan aún juicios abiertos.