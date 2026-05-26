El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entregó el título de propiedad inscrito N.° 2 millones 885 mil, marcando un hecho histórico que beneficia directamente a más de 11 millones 500 mil ciudadanos de centros poblados y asentamientos humanos de todo el Perú.

La entrega del título histórico se realizó en la Asociación de Vivienda Civil- Militar Mayor del Ejército Peruano Marko Jara Schenone, en el distrito de Ancón, jurisdicción que registra la mayor cantidad de títulos entregados entre agosto de 2025 y mayo de 2026 en Lima Metropolitana, con un total de 1425 títulos formalizados.

El título de propiedad N.° 2 millones 885 mil fue entregado a la familia de Janet Antolina Valdiviezo Cobeñas (52), quien, junto a su esposo, Teodoro David Paz Sernaqué (59) y sus cinco hijos, tres de ellos con discapacidad leve, podrá acceder a nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida, como el mejoramiento de su vivienda y el impulso de un emprendimiento familiar con respaldo financiero.

“Lo hemos esperado con muchas ansias. Vivíamos con miedo, ahora, con este título de propiedad, ya somos dueños de nuestros predios, que es lo más hermoso”, fueron las palabras de agradecimiento de la familia beneficiaria N.° 2 millones 885 mil.

El titular de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó que este logro, refleja el compromiso del sector por seguir cerrando brechas en el acceso a la propiedad formal y brindar mayores oportunidades de desarrollo a las familias peruanas, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad.

“Más de dos décadas pasaron y hoy este asentamiento humano recibe seguridad jurídica y protección legal. Este título de propiedad número 2 millones 885 mil es un hito histórico que refleja que el Gobierno está trabajando por la población más vulnerable”, manifestó el ministro sobre el logro que se ha alcanzado en el marco del 30 aniversario del Cofopri.

Con este nuevo hito, el MVCS reafirma su compromiso de continuar promoviendo el acceso a la propiedad formal en todo el país, contribuyendo al desarrollo ordenado de las ciudades y centros poblados, así como a mejorar las condiciones de vida de miles de familias peruanas.

Datos:

* Como parte de las metas trazadas para el 2026, el Cofopri proyecta inscribir 5100 títulos de propiedad en la región Lima. Para ello, viene interviniendo en 229 posesiones informales, que comprenden más de 17 000 lotes. A la fecha, ya se han inscrito 837 títulos.

* Asimismo, se entregarán 2156 títulos de propiedad en Lima Metropolitana, beneficiando directamente a más de 8600 ciudadanos. De este total, 2130 corresponden a títulos para familias y 26 a equipamiento urbano y servicios públicos, como parques y jardines, mercados y complejos deportivos, entre otros.