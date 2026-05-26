Aunque avanzan las conversaciones para un alto al fuego permanente en Medio Oriente, la amenaza de un ataque estadounidense-israelí sobre Irán sigue en pie, tal como sucedió el 28 de febrero último, cuando se lanzó oleadas de bombardeos en plenas negociaciones.

Rusia anticipó un ataque masivo de Estados Unidos (EE.UU.) contra Irán y, según fuentes de inteligencia, en ese escenario altos diplomáticos iraníes partieron en aviones rusos a través de Turkmenistán rumbo a Moscú, a fin de realizar coordinaciones.

Los iraníes reciben apoyo logístico y de inteligencia de Rusia y China.

Presencia de Israel

En tal escenario, Irán afirmó haber derribado un dron de reconocimiento israelí Orbiter cerca del estrecho de Ormuz, confirmación de un posible ataque.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó en las últimas horas que un acuerdo de paz con más garantías sobre el programa nuclear debe ser “significativo y grandioso” o no se firmará, lo que significa que la opción militar continúa.

Pacto

Trump advirtió que EE.UU. no se precipitará en ningún acuerdo, mientras Irán insistió en que todo pacto exige el visto bueno del líder supremo Mojtaba Jamenei.

El borrador del acuerdo entre Irán y EE.UU. prevé la suspensión de sanciones y apertura del estrecho de Ormuz, según medios iraníes. Irán no asumiría en este primer pacto ningún compromiso para entregar sus reservas nucleares o cerrar sus instalaciones, como exige Washington.