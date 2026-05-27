Sorpresa inicial y luego aplausos y admiración causó, en el corazón de Shanghái, urbe industrial y comercial de China, la puesta en escena del Inti Raymi, la emblemática Fiesta del Sol del Cusco.

Se hizo ante importantes medios especializados en viajes, lujo y estilo de vida, así como creadores de contenido digital y líderes de opinión del mercado chino.

Promperú presentó por primera vez allá a la fiesta de misticismo de los Andes, la majestuosidad del legado inca y la fuerza viva de la cultura peruana.

Ancestral

La ceremonia ancestral del Cusco cautivó a la prensa, influencers, empresarios turísticos y líderes de opinión chinos durante una experiencia cultural realizada en el histórico Jardín Yu, uno de los lugares más representativos de Shanghái.

La actividad fue organizada por Promperú junto con la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (EMUFEC), entidad encargada de las celebraciones oficiales del Inti Raymi.

Imperio

El evento transformó la terraza Beaufort del Jardín Yu en una ventana hacia el antiguo Imperio Inca.

A través de música, danza y representaciones ceremoniales, los asistentes pudieron conocer el significado histórico y espiritual de la Fiesta del Sol, considerada una de las celebraciones ancestrales más importantes de América Latina.