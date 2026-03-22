Este miércoles 25 de marzo se inaugura en Río de Janeiro, Brasil, la exposición “Morfeo: Pesadillas y Despertares”, obra del artista peruano Ciro Palomino.

La muestra, en el Centro Cultural Correios Río de Janeiro, se adentra en los oscuros sueños del dios de la mitología griega, Morfeo, y pretende hacer reflexionar sobre los conflictos creados por la propia humanidad, como las guerras, la autodestrucción, la desigualdad y los problemas medioambientales.

“Tenemos sueños y pesadillas. Mi trabajo social me ha permitido expresar lo que siento de forma expresiva y universal. Hoy vivimos en mundos extraños y tumultuosos, llenos de miedos y oraciones, perdón y culpa; un mundo que anhela despertar, al igual que quienes lo habitan”, comentó Palomino, quien ya se encuentra en Brasil.

El artista, que trabaja como diseñador del diario OJO, explica que sus gráficos son de alcance universal, por los temas que aborda.

Premiado por las Naciones Unidas

La obra, que cuenta con el apoyo del Consulado del Perú en Río de Janeiro, estará abierta hasta el 9 de mayo, de martes a sábado, desde el mediodía hasta las 7 de la noche.

Desde que recibió un premio de las Naciones Unidas en 2016, Palomino ha desarrollado una producción artística centrada en problemas sociales, como las guerras y sus consecuencias, el cambio climático, la igualdad de género y otras heridas abiertas del mundo contemporáneo.