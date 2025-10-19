BEn segunda vuelta, los bolivianos elegirán hoy en las urnas a su presidente entre el senador centrista Rodrigo Paz y el exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga, con lo que se abrirá un nuevo período político y económico en Bolivia tras 20 años de la izquierda en el poder.

La segunda vuelta se introdujo en la Constitución de 2009. Este domingo será la primera vez que se use tal sistema y será proclamado quien obtenga la mayoría de votos.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales del 17 de agosto, en que también se renovó al Congreso para cinco años, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para vencer en la primera vuelta.

Primera vuelta

En la votación de agosto, el senador centrista, que se postula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), obtuvo el 32,06 % y el expresidente conservador, que representa a la alianza Libre, logró el 26,70 %.

Crisis

Ambos candidatos prometen acciones para sacar a Bolivia de la crisis económica, Quiroga con una inyección de dólares para la que acudirá a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Paz con la llegada de combustibles que afirma tener ya asegurado para resolver el actual desabastecimiento.

Estado

Coinciden en achicar el Estado con un cambio del modelo económico que durante 20 años mantuvo el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). Según expertos y opositores, el modelo de izquierda ya está agotado, lo que niega el Gobierno del presidente Luis Arce.