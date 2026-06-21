Aunque el gobierno del presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción y movilizó a militares la restablecer el orden público, los campesinos se resisten a sumarse a la tregua conseguida con la Central Obrera Boliviana (COB) y mantienen bloqueadas importantes carreteras del país.

Contingentes policiales y militares lanzaron operativos de desbloqueo con enfrentamientos en sectores clave como Río Seco (El Alto).

A pesar del accionar militar, los principales centros urbanos, como La Paz, El Alto y Cochabamba, continúan aislados.

COB cede ante Gobierno

Poco sirvió que con el líder de la COB, Mario Argollo, se acordó levantar los bloqueos, ya que campesinos vinculados a Evo Morales exigen la renuncia de Paz para reabrir las vías.

El flujo vehicular interdepartamental sigue muy afectado y las autoridades recomiendan no realizar viajes por tierra.

Traición

Sectores de izquierda califican de “traición burocrática” los acuerdos entre la COB de Argollo y el gobierno, porque se limitan a mesas técnicas y promesas vacías que dejan desprotegidos a los movilizados.

Critican que los sindicatos mineros bajo su influencia (como Huanuni y Colquiri) “se vendan” al Ejecutivo, desarmando la presión social y los bloqueos de carreteras tras semanas de conflicto.