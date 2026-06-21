Amplios sectores de Bolivia exigen la renuncia del derechista presidente Rodrigo Paz.
Amplios sectores de Bolivia exigen la renuncia del derechista presidente Rodrigo Paz.

Aunque el gobierno del presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción y movilizó a militares la restablecer el orden público, los campesinos se resisten a sumarse a la tregua conseguida con la Central Obrera Boliviana (COB) y mantienen bloqueadas importantes carreteras del país.

Contingentes policiales y militares lanzaron operativos de desbloqueo con enfrentamientos en sectores clave como Río Seco (El Alto).

A pesar del accionar militar, los principales centros urbanos, como La Paz, El Alto y Cochabamba, continúan aislados.

COB cede ante Gobierno

Poco sirvió que con el líder de la COB, Mario Argollo, se acordó levantar los bloqueos, ya que campesinos vinculados a Evo Morales exigen la renuncia de Paz para reabrir las vías.

El flujo vehicular interdepartamental sigue muy afectado y las autoridades recomiendan no realizar viajes por tierra.

Traición

Sectores de izquierda califican de “traición burocrática” los acuerdos entre la COB de Argollo y el gobierno, porque se limitan a mesas técnicas y promesas vacías que dejan desprotegidos a los movilizados.

Critican que los sindicatos mineros bajo su influencia (como Huanuni y Colquiri) “se vendan” al Ejecutivo, desarmando la presión social y los bloqueos de carreteras tras semanas de conflicto.