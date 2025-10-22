A los entrenamientos de tropas para acciones de desembarco y la presencia de buques de guerra, Estados Unidos sumó bombarderos B-1B Lancer, con los que tiene al alcance a blancos en Venezuela, país bajo amenaza de ser atacado para sacar del poder a Nicolás Maduro y su cúpula vinculados al narcotráfico.

Los B-1B Lancer son bombarderos de largo alcance, con una forma integrada de alas y fuselaje, alas de geometría variable (que cambian de diseño) y motores de gran potencia.

Los B-1B tienen lanzadores rotatorios. Lanzan bombas y misiles de caída libre convencionales y guiados por láser y por satélite GPS.

Poder

Informes de inteligencia reportan que bombarderos estadounidenses B-1B “Lancer” arribaron a la Base Aérea MacDill en Tampa, Florida.

Estos bombarderos ahora se encuentran en la zona del Caribe, con potencial para ser utilizados contra Venezuela en caso de que se les solicite, indicaron.

Se reportó que marines estadounidenses se encuentran realizando pruebas de tiro a bordo del buque de desembarco anfibio USS San Antonio (LPD 17).

Acciones

Confirmadas acciones encubiertas de Estados Unidos, a cargo de la CIA, expertos de las Naciones Unidas indicaron que ellas serían una “violación de soberanía venezolana”.

Preocupado ante posibles ataques para derrocar su régimen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que el pueblo pueda, con sus celulares, reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”.