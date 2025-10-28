Mientrasredrrr las fuerzas de aire, mar y tierra de Estados Unidos se alistan en territorio norteamericano, Puerto Rico y Trinidad y Tobago para un inminente ataque armado sobre Venezuela, el régimen chavista denunció operaciones de la CIA para provocar unredarra guerra total en suelo venezolano.

En espera de la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, que esta semana ya deberá estar emplazado en el Caribe, a tiro sobre Venezuela, adonde llegará con cinco destructores de su fuerza de apoyo, ayer se realizaron vuelos de ensayo nunca antes tan cerca de la costa venezolana.

Vuelos

Dos bombarderos pesados B-1B Lancer estadounidenses volaron sobre la costa de Venezuela y frente a Caracas.

Los B1-B pasaron a 25 kilómetros de la isla Margarita. Ambos bombarderos iban escoltados por aviones caza furtivos F-35B Lightning II, especializados en ataques de alta precisión.

En Trinidad y Tobago, a 10 kilómetros de Venezuela, seguía ayer el USS Gravely, buque estadounidense lanzamisiles listo para actuar. Y denunció que la CIA planifica un ataque de “falsa bandera” para culpar a Caracas y que, en “represalia”, Estados Unidos incursione en suelo venezolano.

Apoyo de Rusia

En tanto, un avión ruso Ilyushin IL-76 con matrícula RA-78765, ligado al paramilitar Grupo Wagner, aterrizó en aeropuerto internacional de Maiquetía, procedente de Moscú.

La inmensa aeronave habría llevado asesores militares y equipos rusos para la defensa antiaérea, trascendió.

El líder opositor antichavista Leopoldo López defendió una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.