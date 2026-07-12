El tifón Bavi dejó al menos 87 personas heridas en Taiwán y cinco lesionados en Japón, y obligó a evacuar a 1,71 millones de personas en la provincia china de Zhejiang, donde se activó la máxima alerta al llegar el fenómeno meteorológico este domingo.

El temporal, que provocó fuertes lluvias, ráfagas de viento y la suspensión de miles de operaciones aéreas, tocó tierra la madrugada de hoy domingo entre las localidades de Sanmen y Cangnan, en Zhejiang, en la costa oriental de China.

Bavi se desplazó hacia el noroeste a una velocidad de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con vientos estimados de nivel 12 a 13 antes de perder intensidad al internarse en territorio continental.

Amenaza

Ante la amenaza del fenómeno, Zhejiang elevó su respuesta de emergencia al nivel uno, el máximo establecido por las autoridades chinas. La agencia estatal Xinhua reportó la evacuación preventiva de 1,71 millones de personas, además del cierre de 12,154 escuelas y guarderías, 444 espacios turísticos y 78 recintos culturales.

El paso del tifón también generó interrupciones en el transporte aéreo en el este de China y Taiwán. Aeropuertos como los de Wenzhou y Fuzhou registraron una paralización significativa de sus operaciones, mientras cientos de vuelos fueron cancelados.

El Centro Meteorológico Nacional chino mantiene una alerta naranja por tifón y emitió la primera alerta roja del año por lluvias, debido a la previsión de precipitaciones intensas en Zhejiang, Fujian, Taiwán y otras zonas del este y norte del país.

Taiwán

En Taiwán, el Centro de Respuesta a Desastres informó que los 87 heridos registrados no presentaban gravedad y que la mayoría de los casos estuvieron relacionados con caídas de motocicletas, golpes provocados por objetos desplazados, cortes y accidentes ocurridos durante el paso de la tormenta.

Las autoridades taiwanesas contabilizaron además 14,476 evacuados de manera preventiva y más de 1400 incidentes asociados al tifón, principalmente por árboles derribados y daños en servicios básicos. También se mantienen decenas de alertas por riesgo de deslizamientos y flujos de lodo en distintas zonas de la isla.

Japón

En Japón, el tifón Bavi pasó cerca de Okinawa, donde dejó cinco personas con heridas leves y más de un centenar de vuelos suspendidos. La Agencia Meteorológica japonesa mantuvo alertas por fuertes vientos y riesgo de inundaciones en varias zonas del archipiélago. Hubo ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora en algunos puntos de Okinawa, mientras los pronósticos advertían acumulaciones de hasta 250 milímetros de lluvia en las islas Sakishima entre el sábado y el domingo.

Bangladesh

En tanto, inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por varios días de lluvias monzónicas torrenciales causaron la muerte de al menos 44 personas y han dejado a más de un millón de personas aisladas, en el sureste de Bangladesh.

Las inundaciones en siete distritos (Chattogram, Cox’s Bazar, Bandarban, Rangamati, Khagrachhari, Moulvibazar y Habiganj) dejaron aislados a 267,918 hogares.

Los cortes de electricidad, los daños en las carreteras y la interrupción de las comunicaciones afectan las labores de rescate.