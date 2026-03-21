La muerte de Chuck Norris sacudió al mundo del cine y las artes marciales. La noticia fue confirmada por su familia durante las primeras horas de ayer a través de un comunicado.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer (anteayer) en la mañana”, informó la familia.

“Para el mundo, fue un experto en artes marciales, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, señala el texto.

El actor, que había cumplido 86 años el 10 de marzo, había sufrido el jueves una emergencia médica y fue internado en un hospital de Hawái. Y no se supo más. Se calcula que deja una fortuna de 70 millones de dólares.

Apasionado de las artes marc

Nació en Oklahoma y a los 16 años, tras el divorcio de sus padres, se mudó con su madre y hermanos, primero a Kansas y luego a California. Allí se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En Corea del Sur descubrió su pasión por las artes marciales.

De regreso a California en 1962, abrió su primera escuela de karate y empezó a competir en torneos y luego incursionó en el cine con personajes secundarios y luego como protagonista.

Cuando actuó junto a Bruce Lee en “Way of the Dragon”, la escena del Coliseo romano se convirtió en un clásico.

Tras grabar innumerables películas, saltó a la televisión con “Walker, Texas Ranger”, en 1993. Esta serie inmortalizaría la imagen de cowboy de Chuck Norris.

“Te vamos a extrañar, amigo”, es la frase que resume los homenajes de los actores Sylvester Stallone y Jean Claude Van Damme.