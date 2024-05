Muchas personas deciden emigrar a otro país para mejorar su situación económica, no obstante, muchos no revelan la difícil realidad de estar lejos de sus familiares.

El creador de contenido colombiano, Harold Arias, quien relata sus experiencias trabajando en España, se sinceró sobre la vida de los emigrantes.

“Estar en el extranjero es muy guay porque uno viene con metas y con la mentalidad de ayudar a su familia y seres queridos. Te empiezas a sentir bastante triste cuando te conviertes en una cuenta bancaria”, sostuvo el joven.

En ese sentido, el colombiano afirma que algunas personas le escriben, no para saber si realmente está bien, sino para pedirles dinero prestado.

“Los familiares y los amigos no se preocupan por saber si estás bien económicamente o personalmente. Aunque no lo creais y veais fotos bonitas, eso no significa que estemos bien. Una foto bonita no significa una vida buena, que es lo que mucha gente no sabe”, agregó.

Además, el tiktoker recordó que la soledad es dura para los que tienen que dejar su vida atrás y teniendo gente interesada, no es algo fácil.

“Qué triste se siente cuando ya después de un tiempo te empiezan a ver más como una cuenta bancaria que como un familiar o amigo, es triste, pero pasa”, finalizó.