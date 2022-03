Doja Cat anunció su retiro de la música tras enfrentarse a sus fans de Paraguay en redes sociales. Esta situación se dio luego que la cantante estadounidense y otros artistas tuvieron que cancelar sus presentaciones en el Festival Asunciónico por las condiciones climáticas.

En el mencionado festival también se iba a presentar la cantante Miley Cyrus, quien decidió hacer un streaming desde sus redes sociales para conectarse con sus fans paraguayos tras la suspensión del evento musical.

Por su parte, la rapera Doja Cat comenzó a expresar su molestia por la cancelación del evento y comenzó a enfrentarse con sus seguidores de Twitter.

“Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había ni una persona en la puerta esperando por mí”, fue uno de los primeros tuits de la cantante.

Tras esta publicación, los paraguayos se pronunciaron en la misma red social para indicar que ellos estuvieron afuera del hotel donde se hospedaba Doja Cat, pero ella no salió a saludar en su primer día de estadía.

“Esperamos todo el día frente al hotel bajo la lluvia. Nunca saliste ni dijiste nada. ¿Pensabas que íbamos a ir nuevamente al otro día?”, comentó una usuaria de Twitter.

Doja Cat se pelea con fans de Paraguay. (Foto: Twitter @DojaCat).

La rapera no se quedó callada y siguió respondiendo los ataques. Algunos de sus tuits fueron borrados y otros siguen en su perfil de Twitter. Incluso, un tuitero hizo una gráfica con la cara de Doja Cat y dijo que era una persona no grata en Paraguay.

Doja Cat anuncia su retiro de la música

Finalmente, la celebridad de 26 años no pudo tolerar los ataques y anunció su retiro de los escenarios: “Se ha ido y ya no me importa una m****. Renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que crean en mí... Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una tonta por haber pensado que estaba hecha para esto, esta es una j**** pesadilla. Dejen de seguirme”.

En otro tuit, la intérprete de “Kiss me more” y “Get into it” escribió: “Esta mi**** no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”.

