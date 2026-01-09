Estados Unidos (EE.UU.) controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, al acordarse así con el gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez.

Al respecto, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, precisó que EE.UU. pondrá en el mercado el crudo venezolano, comenzando con el almacenado y continuando indefinidamente con la producción futura.

El plan contempla usar buques de almacenamiento para transportar el petróleo venezolano, que se descargará directamente en puertos estadounidenses.

La medida, enmarcada en la estrategia del presidente Donald Trump, busca canalizar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano al mercado norteamericano y global, a fin de usar los fondos para proyectos que, jura Washington, beneficiarán a EE.UU. y Venezuela.

Imposición

Las decisiones del nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por EE.UU., reveló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al anunciar que mañana Trump y las petroleras estadounidenses definirán su trabajo en Venezuela.

“Tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, declaró, al confirmar que Washington coordina estrechamente con Delcy Rodríguez.

Venezuela acordó comprar “exclusivamente”, con el dinero del acuerdo petrolero, solo bienes producidos en EE.UU.

Además, se confirmó que al menos 77 muertos dejó el ataque en Caracas: 42 militares venezolanos, 3 civiles y 32 cubanos.

Fases

En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que “vamos a gestionar el dinero del petróleo para que beneficie al pueblo venezolano” y reveló las tres fases del plan en Venezuela tras capturarse a Nicolás Maduro.

La primera es de “estabilización” del país, en que “tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo” que ”venderemos en el mercado a precios de mercado”, sin descuentos.

La segunda fase, de “recuperación”, será para “asegurar que las empresas estadounidenses, occidentales y otras tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa”, dijo. La tercera, de “transición”, en “parte” se “solapará”, acotó.