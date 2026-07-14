Como “guardián” del Estrecho de Ormuz, ruta marítima de Irán y Omán por donde pasa el 20 % del petróleo del mundo, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunció que en “compensación” por proteger la vía cobrará un peaje del 20 % de la carga a todo barco que lo cruce.

Trump aseguró que las tropas norteamericanas están tomando el control del paso de Ormuz, aunque Irán lo negó de plano.

“Vamos a golpearlos muy duro (a Irán), y vamos a mantener seguro el estrecho, y probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho (...) Y deberíamos ser compensados por eso”, declaró Trump a la cadena Fox News.

Ataques

EE.UU. anunció ayer haber llevado a cabo de madrugada una nueva oleada de “ataques ofensivos” contra sistemas de defensa aérea y “decenas de objetivos en múltiples ubicaciones”, una operación cuya meta declarada ha sido “debilitar la capacidad de Irán”.

Los ataques han seguido el lunes y el martes, incluso con drones marítimos que han estrenados los estadounidenses para golpear instalaciones portuarias de Irán.

Irán advirtió a los países del Golfo que cualquier cooperación con EE.UU. será considerada “un acto de guerra” objeto de represalia.

Responde

En respuesta, Irán atacó bases militares estadounidenses en países como Bahréin o Jordania, y advirtió a los países del Golfo que cualquier cooperación con EE.UU. será considerada “un acto de guerra” objeto de represalia.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán informó que en un “ataque pesado”, trascendió con misiles, destruyó centros de apoyo logístico y plataformas de reabastecimiento de combustible de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, en Omán.

Todo se da en el contexto de ataques cruzados entre Irán y EE.UU., luego de que este rompió el alto al fuego en Medio Oriente.