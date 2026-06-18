Al apelar para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva su pedido para anular 1751 actas de mesas de sufragio en Lima y cientos más en el extranjero, Juntos por el Perú (JP) usa una “estrategia dilatoria” para demorar los resultados electorales y que se proclame a Keiko Fujimori como presidenta electa.

Así lo advirtió el jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular (FP), Luis Dyer, al sostener que los pedidos de nulidad alcanzan también mesas en regiones como Áncash, Lambayeque y Amazonas, e incluso incluyen mesas donde Roberto Sánchez obtuvo la mayoría de fotos.

“Seguimos pensando que son estrategias dilatorias. Hemos revisado actas de mesas donde ellos mismos han ganado y aun así solicitan la nulidad”, subrayó.

Acelerar resultados

En declaraciones a Canal N, recordó que los pedidos iniciales fueron declarados improcedentes por incumplimientos formales, principalmente relacionados con el pago de las tasas exigidas.

Para acelerar los resultados, confirmó que FP no apelará la negativa a invalidar mesas con 7014 votos en Azángaro, San Román, Melgar y Carabaya, en la región Puno.

Pedidos a verse

Sobre los pedidos de JP para anular 1751 mesas de sufragio en Lima (este viernes 19, el JNE evaluará en audiencia esta solicitud), 647 en Estados Unidos y 294 en Argentina, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) Mariano Cucho, recalcó que difícilmente prosperarán si no están respaldados por pruebas concretas que acrediten irregularidades en el proceso electoral.

La sola sospecha de fraude o la existencia de resultados favorables a una determinada agrupación política no constituye una causal suficiente para invalidar actas o mesas de votación, explicó en Canal N.

Marcha

Ayer seguían plantones y vigilias de JP frente a sedes de los jurados electorales especiales para reclamar la anulación de mesas a favor del fujimorismo, mientras para este viernes 19 de junio, en el Campo de Marte (Jesús María), desde las 4 de la tarde, JP ha convocado a una gran marcha nacional.

Calma pidió el asesor espiritual de Roberto Sánchez, el sacerdote Luis Bazalar, quien planteó aceptar con prudencia los resultados de la segunda vuelta electoral.

“Hay que saber ganar y también hay que saber perder”, sentenció el clérigo.

Reunido con Roberto Sánchez, el abogado de JP, Roy Mendoza, insistió en pedir la nulidad de actas del extranjero en que se violó la cadena de custodia.

Congresista acusa

“Roberto Sánchez y Juntos por el Perú están azuzando a la población frente a los resultados electorales, buscando generar un clima de confrontación e incertidumbre. Cuando no se respeta la voluntad popular, se pone en riesgo la estabilidad y la tranquilidad que el país necesita”, aseguró el congresista José Cueto.

Afirmó que “Perú ya vivió una situación similar con el intento de autogolpe de Pedro Castillo, que terminó siendo un fracaso y fue rechazado por la ciudadanía”, y que “los peruanos no van a aceptar nuevamente acciones que busquen desconocer la democracia o alterar el orden constitucional”.